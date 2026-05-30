Na Dan žalosti zastave na zgradi Opštine Bijelo Polje, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština biće spuštene na pola koplja

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović proglasio je nedjelju za Dan žalosti na teritoriji opštine povodom tragičnih događaja koji su u proteklim danima odnijeli četiri ljudska života i duboko potresli građane, prenosi RTCG.

“Bijelo Polje je ostalo bez trojice mladih ljudi čiji su životi prerano ugašeni, dok je dodatnu tugu i nevjericu izazvao još jedan tragičan događaj sa smrtnim ishodom u porodici naših sugrađana. U ime Opštine Bijelo Polje i svoje lično ime, izražavam najiskrenije saučešće porodicama, rodbini i prijateljima preminulih. Dijelimo njihovu bol i tugu, svjesni da ne postoje riječi koje mogu ublažiti gubitak najmilijih”, rekao je Smolović.

Na Dan žalosti zastave na zgradi Opštine Bijelo Polje, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština biće spuštene na pola koplja. Organizatori javnih manifestacija, kulturnih, zabavnih i sportskih programa pozivaju se da svoje sadržaje prilagode Danu žalosti i obilježe ih na primjeren i dostojanstven način.

“Pozivamo sve građane da Dan žalosti obilježe sa pijetetom prema nastradalima i solidarnošću prema njihovim porodicama. Neka uspomena na preminule ostane trajno sačuvana u srcima njihovih najbližih i svih građana Bijelog Polja”, rekli su iz opštine.