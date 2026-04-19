Rastu tenzije nakon incidenta u Omanskom moreuzu i novih bezbjednosnih dešavanja u regionu

Iran optužio je Sjedinjene Američke Države za kršenje sporazuma i potkopavanje diplomatskog procesa, navodi se u saopštenju koje prenosi agencija Tasnim.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da SAD pokazuju kontinuirana kršenja obaveza i, kako je naveo, “nasilno i nerazumno ponašanje” tokom pregovora i perioda primirja.

On je istakao da nastavak, kako tvrdi, provokativnih i nezakonitih poteza, uključujući pomorsku blokadu Irana, predstavlja jasno kršenje primirja i suprotno je Povelji Ujedinjenih nacija.

Pezeškijan je poručio da takve aktivnosti, uz oštru retoriku američkih zvaničnika, dodatno urušavaju povjerenje i pokazuju da SAD, kako je naveo, “ponavljaju stare obrasce i izdaju diplomatiju”.

Istovremeno je upozorio da će Iran braniti teritorijalni integritet zemlje od, kako je rekao, “svakog novog avanturizma”.

U međuvremenu, francuska kompanija CMA CGM potvrdila je da je jedan od njenih brodova bio meta upozoravajućih hitaca u Ormuskog moreuza, ali da posada nije povrijeđena.

Paralelno s tim, pojavile su se informacije da Pakistan priprema teren za eventualnu novu rundu pregovora između SAD i Irana. Kao moguća lokacija ponovo se pominje Islamabad, gdje su prethodni razgovori već održani.

Iako zvanične potvrde o nastavku pregovora još nema, bezbjednosne pripreme u tom gradu su u toku, dok analitičari ocjenjuju da je situacija i dalje neizvjesna.