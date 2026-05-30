Američki Kongres razmatra zakon o dosad neviđenoj integraciji vojski SAD i Izraela. Stručnjaci upozoravaju da ovakvo spajanje donosi netransparentnost i veliki uticaj Izraela.

Američki Kongres radi na novom prijedlogu zakona koji predviđa dosad nezabilježen nivo integracije američke i izraelske vojske, a taj potez smatra se duboko problematičnim, navodi se u izvještaju objavljenom juče. Plan za objedinjavanje vojnih arsenala dvije zemlje ugrađen je u verziju Zakona o odobrenju nacionalne odbrane (NDAA) za 2027. godinu, koju je Predstavnički dom objavio ovog utorka.

Inicijativa za tehnološku saradnju

Član 224 pomenutog zakona posvećen je vojnoj integraciji pod nazivom "Inicijativa za saradnju u odbrambenoj tehnologiji Sjedinjenih Država i Izraela". U izvještaju se podsjeća da su SAD od 1948. godine Izraelu osigurale vojnu pomoć u vrijednosti od 200 milijardi dolara, prilagođeno za inflaciju.

Internet novinarska platforma Responsible Statecraft, koju objavljuje institut Quincy iz Vašingtona, navodi sljedeće:

"Član 224 postavlja temelje za bilateralno istraživanje i razvoj, zajedničku proizvodnju naoružanja, zajednička ulaganja, ugovore o licenciranju i, kako se čini, svaki drugi oblik saradnje između američkog i izraelskog vojno-industrijskog kompleksa."

Iako dvije zemlje već sarađuju na protivraketnoj odbrani, nova odredba bi, prema izvještaju, znatno proširila koordinaciju na gotovo svako područje odbrambene tehnologije, uključujući:

Vještačku inteligenciju

Kvantnu tehnologiju

Autonomne sisteme

Usmjerenu energiju

Sajber tehnologiju i biotehnologiju

Takođe se predlaže "integracija mreže" i "fuzija podataka", što bi u suštini objedinilo vojne podatke obje zemlje. Ako prijedlog bude odobren i u potpunosti sproveden, stvorio bi neraskidivu vezu između američke i izraelske vojske, uspostavljajući viši nivo vojno-industrijske integracije nego što SAD imaju sa bilo kojom drugom zemljom na svijetu.

Stručnjaci smatraju da bi to više koristilo izraelskoj vojsci jer bi se SAD, kao najveći svjetski trgovac oružjem, direktno partnerski povezale sa Izraelom u razvoju i proizvodnji cjelokupnog naoružanja, municije i aviona, uključujući i globalni lanac snabdijevanja za borbene avione F-35.

Jačanje izraelskog uticaja

Usvajanje zakona potvrdilo bi mnoge javne kritike na račun bliske saradnje SAD i Izraela. Prema izvještaju, član 224 bi spojio američki i izraelski odbrambeni sektor u više područja ključnih za ratišta budućnosti, poput autonomnih sistema i sajber tehnologija.

Takođe, Izraelu bi osigurao izuzetan uticaj u SAD, koji nadilazi trenutnu mrežu lobista i uticajnih osoba na društvenim mrežama. U izvještaju se navodi i kako bi takva saradnja "dala izraelskoj vladi priliku da znatno proširi jednu od najmoćnijih poluga uticaja u američkoj politici: otvaranje radnih mjesta u SAD-u".

Pritom se napominje da bi Izrael proširio postojeće ili pokrenuo nove pogone za zajedničku proizvodnju, slične onima koje već ima u saveznim državama Alabami i Misisipiju. Stručnjaci vjeruju da bi takav uticaj putem radnih mjesta mogao da ojača političku moć Izraela i omogući izraelskoj vladi da učestvuje u donošenju američkih političkih odluka obezbjeđivanjem saveznika među članovima Kongresa koji predstavljaju okruge u kojima se ta radna mjesta nalaze.

Time bi američki politički sistem, za razliku od bilo koje druge zemlje osim Izraela, postao pristrasan u korist odluka izraelske vlade. To bi opravdalo ono što kritičari govore decenijama – da bi američki politički sistem postao još "podložniji hirovima izraelske vlade koja, čini se, nema nikakvih dilema oko uvlačenja SAD u vojne sukobe na Bliskom istoku", zaključuje se u izvještaju.

Problematična integracija

Platforma Responsible Statecraft upozorava da bi predloženi nivo američko-izraelske vojne integracije mogao biti problematičan za Sjedinjene Države.

"Ova promjena uklonila bi političke i diplomatske mehanizme nadzora koji taj odnos čine javno odgovornim. Umjesto vidljivog godišnjeg glasanja o pomoći, sve bi se preselilo u netransparentan sistem odbrambene nabavke, gdje je nadzor ograničen, a politička odgovornost minimalna. Rezultat bi bio odbrambeni odnos koji je istovremeno i dublji i manje transparentan", stoji u izvještaju.

Za svakog američkog političara ili građanina koji se protivi američkoj podršci Izraelu – poput naoružavanja korišćenog za smrtonosne vazdušne napade u Gazi ili zajedničkog poduhvata Trampove administracije sa Izraelom u ratu sa Iranom – član 224 bi ostavio malo prostora za djelovanje. SAD i Izrael bili bi nerazdvojno povezani, a svako protivljenje imalo bi zanemarljiv uticaj na donošenje odluka.

Rasprava u Kongresu

O prijedlogu zakona vodi se žestoka rasprava među članovima Kongresa, a duboke podjele u stavovima vjerovatno će dovesti do veoma tijesnog glasanja.

"Demokratska stranka je pružala refleksnu i bezuslovnu podršku izraelskim vladama, čak i kada su njihovi postupci sve više podrivali američke interese i vrijednosti", rekao je demokratski senator Chris Van Hollen za "Njujork tajms".

Republikanski poslanik Thomas Massie i bivša poslanica Marjorie Taylor Greene otvoreno su osudili izraelski lobi kao "korozivan uticaj" na američku politiku, a politički analitičari smatraju da ih je takav stav, barem djelimično, možda koštao mjesta u Kongresu.

Iako se o prijedlogu još nije glasalo u Predstavničkom domu, on dolazi u vrijeme rastućeg protivljenja dijela američke javnosti izraelskim akcijama na Bliskom istoku, uključujući rat sa Palestincima i zajednički američko-izraelski rat sa Iranom. Poslanici će nastaviti da razmatraju prednosti i mane zakona koji bi u suštini izjednačio američku i izraelsku vojsku.