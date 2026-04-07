Napadi na Iran i Izrael, eksplozije na ključnim lokacijama, dok se paralelno postiže dogovor Teherana i Pariza o razmjeni zatvorenika

Situacija na Bliskom istoku dodatno se zaoštrava nakon novih napada i razmjene optužbi između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da bi „jedna civilizacija mogla nestati noćas i nikada više neće oživjeti“.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da ne želi takav scenario, ali da postoji realna mogućnost njegovog ostvarenja, ocjenjujući trenutak kao jedan od najvažnijih u savremenoj svjetskoj istoriji. Takođe je naveo da bi promjena režima u Iranu mogla donijeti drugačiji ishod, uz poruku: „Bog blagoslovio veliki narod Irana“.

Istovremeno, prema navodima iranskih medija, američko-izraelske snage izvele su više napada na teritoriji Irana. U Kašanu je pogođen željeznički most, pri čemu su dvije osobe poginule, a tri povrijeđene.

Deputy Isfahan governor for security affairs said: Moments ago, the aggressive US-Israeli enemy attacked the Yahyaabad railway bridge in Kashan.

In this aggression, two people were martyred and three others were injured. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish)April 7, 2026

Eksplozije su zabilježene i na ostrvu Harg, ključnom terminalu za izvoz iranske nafte. Iranski mediji tvrde da je riječ o napadu na stratešku infrastrukturu, dok američki zvaničnici navode da su gađani isključivo vojni ciljevi, uključujući bunkere, skladišta i sisteme protivvazdušne odbrane.

S druge strane, izraelske službe za vanredne situacije prijavile su direktan pogodak na objektu u Kirijat Šmoni na sjeveru zemlje, dok su sirene za uzbunu aktivirane i u oblasti Negev, u blizini Pojasa Gaze. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.

U jeku eskalacije sukoba, stigla je i vijest o diplomatskom pomaku – Teheran i Pariz postigli su dogovor o razmjeni zatvorenika. Prema sporazumu, iranski državljanin biće oslobođen u zamjenu za francuske državljane koji se nalaze u pritvoru u Iranu.



Dogovor, kako prenose iranski mediji, uključuje i obavezu Francuske da povuče tužbu protiv Irana pred Međunarodnim sudom pravde.

Dok se na terenu bilježe napadi i rastu tenzije, međunarodna zajednica sa zabrinutošću prati razvoj događaja koji bi mogli imati dalekosežne posljedice po globalnu stabilnost.