Incident uslijedio dan nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji i izazvao zabrinutost širom Evrope

Izvor: Instagram/skydaggerdrones

Aerodrom u Minhenu jutros je privremeno obustavio sav vazdušni saobraćaj nakon dojave o mogućem prisustvu drona u blizini pista, dok su bezbjednosne službe sprovele hitnu provjeru terena.

Prema navodima njemačkih medija, dvojica pilota prijavila su sumnjivi dron nešto poslije devet časova, nakon čega su, u koordinaciji sa njemačkom kontrolom letenja, donesene mjere za privremeno zatvaranje pista.

Zbog incidenta svi dolazni i odlazni letovi bili su obustavljeni, a dio saobraćaja preusmjeren je na druge aerodrome, uključujući Frankfurt, Beč i Nirnberg.

Munich Airport is operational again after an earlier potential drone sighting halted flights. The airport is currently our most disrupted airport with 33 canceled flights and 114 delays so far averaging nearly an hour.pic.twitter.com/dcmSVZ4EIZ — Flightradar24 (@flightradar24)May 30, 2026

Ovaj događaj dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti za bezbjednost vazdušnog prostora u Evropi, samo dan nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci na istoku Rumunije.

U tom incidentu dron je udario u krov desetospratnice i izazvao eksploziju, zbog čega je evakuisano oko 70 stanara. Dvije osobe su povrijeđene.

Munich Airport resumed operations on Saturday following a suspension over reported drone sighting, FOCUS Online reported, citing an airport spokesperson.



Flight operations had earlier been halted after suspicious observations by pilots, according to a spokesperson for the…pic.twitter.com/WmU4LNSmAy — CGTN (@CGTNOfficial)May 30, 2026

Nakon napada, ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiga ocijenio je da ruski predsjednik Vladimir Putin predstavlja „stvarnu prijetnju“ Evropi, dok je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio da će Alijansa „braniti svaki pedalj teritorije saveznika“.

Predsjednica European Commission Ursula von der Leyen saopštila je da je Rusija „prešla još jednu granicu“, dok su rumunske vlasti incident opisale kao ozbiljnu eskalaciju.

Rumunija, koja sa Ukrajinom dijeli granicu dugu oko 650 kilometara, od početka ruskih napada na ukrajinske luke na Dunavu zabilježila je više desetina slučajeva ulaska ruskih dronova u svoj vazdušni prostor.

Nakon detaljne pretrage područja oko aerodroma, vlasti nijesu pronašle nikakav dron, pa je Aerodrom Minhen ponovo otvoren oko sat kasnije i saobraćaj je postepeno normalizovan.

Diverted from MUC to LNZ due to a drone sighting at Munich Airport, but the drone was already waiting in Linzpic.twitter.com/cx0VYCTpcF — Ciprian Caba (@cipriancaba)May 30, 2026

Ovo nije prvi sličan incident u Minhenu. Aerodrom je i prošle godine privremeno obustavljao rad zbog više prijava o dronovima, što je tada izazvalo velike poremećaje u avio-saobraćaju i pogodilo hiljade putnika.