Rat u Iranu donosi korist isključivo Izraelu, dok Sjedinjene Američke Države u njemu ne vide sopstveni interes i trpe ozbiljnu štetu po međunarodni ugled, ocijenio je bivši direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Džo Kent.

On je na društvenim mrežama naveo da je strateški cilj Izraela da destabilizuje Iran kako bi spriječio tu zemlju da predstavlja prijetnju po izraelsku bezbjednost. Prema njegovim riječima, Izrael se u velikoj mjeri oslanja na američku podršku, ali i na razmjenu obavještajnih podataka, čija vrijednost dodatno raste u uslovima rata.

"Američki rat sa Iranom povećava vrijednost tih informacija. To je roba kojom Izrael trguje", naveo je Kent, ukazujući da Vašington ulazi u sukob koji nije u skladu sa njegovim dugoročnim interesima.

On je ocijenio da je "nerazumno" pokretati rat zbog procjena o sposobnosti Irana da destabilizuje region, naglašavajući da bi posljedice mogle biti dalekosežne – od udara na globalnu ekonomiju i položaj dolara, do pogoršanja odnosa SAD sa zemljama Persijskog zaliva.

Prema Kentu, Sjedinjene Države su mogle da obuzdaju Iran kombinacijom sankcija i ograničenih kontraterorističkih udara, uz mogućnost da se iranski politički sistem vremenom oslabi ili bude primoran na pregovore. Direktan vojni sukob, kako je ocijenio, mogao bi samo da ojača pozicije tvrdolinijaša u Teheranu.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je 4. aprila da Iran ima rok od 48 sati da deblokira Ormuski moreuz ili postigne dogovor sa Sjedinjenim Državama, u suprotnom će, kako je naveo, "nastati pravi pakao".

Dva dana ranije, Tramp je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da pokrenu snažne udare protiv Irana u narednim nedjeljama, uz ocjenu da bi takva akcija mogla da "ostavi ništa" od te zemlje.

Istovremeno, iranski diplomatski izvor izjavio je za RIA Novosti da od početka sukoba nije bilo direktnih pregovora između Teherana i Vašingtona, iako je američka strana pokazala interesovanje za njihovo održavanje.