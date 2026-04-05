Najmanje petoro poginulo u američko-izraelskim napadima u Iranu dok su spasavali pilota F-15. Iranske snage tvrde da su srušile C-130 i dva helikoptera.

Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Najmanje pet osoba poginulo je u američko-izraelskim napadima na jugozapadu Irana tokom operacija spašavanja američkog člana posade srušenog aviona F-15, prenela je novinska agencija Tasnim, povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), pozivajući se na izjavu lokalnog guvernera. Guverner planinskih pokrajina Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad rekao je da je svih pet osoba poginulo nakon napada u oblasti "Crne planine" Kohgiluyeh, prenosi Guardian.

Iranska vojska: Srušili smo tri američka aviona

Iranske oružane snage tvrdile su da su srušile tri američka vojna aviona – jedan tanker za dopunu goriva tipa C-130 i dva helikoptera Black Hawk.

Te tvrdnje, koje zasad nisu potvrđene iz američkih izvora, dolaze nakon što su pripadnici Iranske revolucionarne garde objavili da su tokom američke operacije spašavanja časnika uništili nekoliko "letećih objekata. Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Bagher Ghalibaf, objavio je na X-u fotografiju na kojoj se navodno vide ostaci američkog aviona C-130 kojeg su navodno oborile iranske snage. Američki predsjednik Donald Tramp ranije je, međutim, pohvalio uspješno izvlačenje člana posade borbenog aviona F-15, ističući da je operacija izvedena "duboko na neprijateljskoj teritoriji" i da pri tome nije bilo američkih žrtava.

Ostaje nejasno kako se ove tvrdnje međusobno poklapaju, kao i da li se navodno srušeni avioni odnose na istu operaciju ili na neku drugu. Iranski mediji izveštavaju da su snage Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) srušile američki dron dok je tragao za nestalim pilotom.

Američki dron srušio se u južnoj iranskoj pokrajini Isfahan, saopštio je ured za odnose s javnošću IRGC-a, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Fars. Izvještaji još nisu potvrđeni od strane SAD-a.

US C-130 aircraft was destroyed inside Iran during a search and rescue mission to extract pilots from a previously downed F-15.

BBC prenosi da su se iranskim snagama u potrazi za pilotom pridružili i lokalni stanovnici. Video snimci na društvenim mrežama prikazuju stotine ljudi kako se kreću prema planinskom području na jugozapadu Irana kako bi tražili nestalog američkog pilota.

Iranska vojska je ponudila nagradu od oko 60.000 dolara onome ko uhvati člana posade živog.

Iran je tvrdio da je oborio američki mlazni borbeni avion F-15 koristeći svoj sistem protivvazdušne odbrane. Pilota aviona spasile su američke snage, ali drugi član posade, oficir za oružane sisteme, nestao je na više od jednog dana.