Tužilaštvo i ASK ispituju okolnosti dodjele državnog priznanja, dok se pred Osnovnim sudom vodi postupak protiv Ministarstva kulture i medija

Predmet koji je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo povodom dodjele Trinaestojulske nagrade nalazi se u fazi izviđaja, a u toku su saslušanja svjedoka i prikupljanje relevantnih činjenica, prenosi Dan.

Iz ODT-a su za Pobjedu kazali da je, između ostalog, zakazano i saslušanje jednog od laureata, književnika Bećira Vukovića.

"Predmet se nalazi u fazi izviđaja i preduzimaju se sve zakonom predviđene mjere i radnje radi rasvjetljavanja činjenica. Zbog zaštite interesa postupka za sada nije moguće saopštiti više detalja", naveli su iz tužilaštva.

Paralelno s tim, pred Osnovnim sudom u Podgorici vodi se postupak koji je zaveden pod oznakom P.br. 2828/25. Kako su naveli iz suda, tužba je primljena 28. jula, a predmet je, po sistemu slučajne dodjele, dodijeljen sudiji Draganu Miladinoviću. Tuženo je Ministarstvo kulture i medija.

Pripremno ročište još nije zakazano, a iz suda su pojasnili da se predmeti rješavaju prema redosljedu prijema, procesnim pretpostavkama i opterećenosti suda, uz poštovanje načela suđenja u razumnom roku.

Postupak o mogućem sukobu interesa vodi i Agencija za sprečavanje korupcije. Predmet se odnosi na okolnosti izbora Bećira Vukovića za laureata, s obzirom na to da su i on i član žirija Želidrag Nikčević bili članovi Političkog savjeta Nove srpske demokratije, dok je Nikčević glasao za Vukovića.

Dodatnu pažnju izazvala je i činjenica da je Nikčević savjetnik predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koji je laureatima uručio nagrade.

Iz ASK-a su podsjetili da je od ključnog značaja da proces dodjele najviših državnih priznanja bude oslobođen svake sumnje u pristrasnost, sukob interesa ili politički uticaj.

Prema navodima Agencije, predmet se nalazi među nezavršenim postupcima koje je nova direktorica zatekla po stupanju na dužnost u aprilu.

"Svi predmeti koji su bili u završnoj fazi prolaze dodatnu i detaljnu provjeru svih relevantnih činjenica i okolnosti kako bi se prije donošenja konačnih odluka obezbijedila potpuna zakonitost i odgovornost u postupanju", saopšteno je iz ASK-a.

Trinaestojulska nagrada za prošlu godinu dodijeljena je 1. jula književniku Bećiru Vukoviću, gitaristi Milošu Karadagliću i grafičaru Velju Stanišiću. Dodjela je izazvala polemike u javnosti jer su sva tri priznanja uručena za dostignuća iz oblasti kulture i umjetnosti, iako Zakon o državnim nagradama propisuje da se u jednoj oblasti može dodijeliti samo jedna nagrada.