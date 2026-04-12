Napadi na civilne ciljeve i razmjena vatre sa Hezbolahom nastavljeni, dok Vašington pojašnjava uslove prema Iranu

Najmanje 11 osoba poginulo je u izraelskim napadima širom Libana, a većinu žrtava čine žene i djeca, pokazuju najnoviji izvještaji sa terena.

Napadi su, prema dostupnim informacijama, uglavnom bili usmjereni na civilne ciljeve, uključujući kuće, poljoprivredno zemljište, kao i ljude u pokretu, među kojima su bili i oni na putevima i motociklima. Niz smrtonosnih udara nastavljen je i tokom dana.

Istovremeno, došlo je i do nove razmjene vatre između Hezbolaha i izraelskih snaga, čime se dodatno pogoršava bezbjednosna situacija u regionu.

Izraelska vojska nastavila je i operacije s ciljem zauzimanja grada Bint Džbejl, koji ima strateški značaj zbog svog položaja na uzvišenju.

U međuvremenu, iz Vašingtona stižu poruke o širem regionalnom kontekstu. "Među crvenim linijama tokom pregovora u Pakistanu bili su zahtjevi da Iran prekine obogaćivanje uranijuma, otvori Ormuski moreuz i obustavi finansiranje militantnih grupa na Bliskom istoku", saopšteno je iz Bijele kuće.

Zvaničnik Bijele kuće naveo je da se uslovi koje je postavio američki predsjednik "Donald Tramp" odnose i na demontiranje ključnih iranskih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, koja su teško oštećena tokom američkog bombardovanja prošlog juna, prenosi CNN.