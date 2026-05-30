Maloljetnik M. G. (17) uhapšen je u Bečeju zbog sumnje da je nakon svađe i tuče ubio oca Jovana G. (54). Tinejdžer je sam pozvao policiju, sačekao ih krvav i priznao da ga je zadavio.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Sedamnaestogodišnji M. G. uhapšen je zbog sumnje da je u četvrtak oko 20 časova, nakon žestoke porodične svađe i tuče u porodičnoj kući u Šumskoj ulici u Bečeju, lišio života svog oca Jovana G. (54). Tinejdžer je sam pozvao policiju i prijavio zločin, a izvor otkriva za medije šokantne detalje sa lica mjesta i svjedočenje osumnjičenog maloljetnika.

Krvav sačekao policiju i priznao zločin

Prema nezvaničnim saznanjima, dežurnoj službi policije javio se upravo sedamnaestogodišnji M. G., koji je prijavio da se potukao sa ocem i priznao da postoji velika vjerovatnoća da ga je ubio. Kada je patrola stigla na adresu u Šumskoj ulici, zatekla je jeziv prizor.

"Kada je policija došla na mjesto ubistva, osumnjičeni M. G. je bio vidno uznemiren i potpuno krvav. Imao je tragove krvi na glavi i na desnoj ruci", objašnjava za medije izvor blizak istrazi ubistva u Bečeju.

"Pokušao sam da ga smirim polugom na vratu"

Sagovornik medija dodaje da je maloljetnik odmah pripadnicima MUP-a opisao kako je došlo do sukoba, pokušavajući da opravda svoje postupke.

"Ispričao je da se prvo posvađao sa ocem, nakon čega ga je pretukao. Bukvalno je policajcima rekao: "Možda sam ga udavio". Prema njegovim riječima, nakon što je udario oca, čovjek je pao na pod, a osumnjičeni je tada navodno pokušao da ga smiri tako što mu je napravio polugu na vratu. Tvrdio je da u tom trenutku nije bio siguran da li ga je time usmrtio", ističe izvor.

Ljekari mogli samo da konstatuju smrt

Policija je tijelo nesrećnog Jovana G. (54) pronašla na podu u hodniku porodične kuće, okrenuto na bok.

Na lice mjesta su odmah poslate patrole i ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt. Nesrećni čovjek je podlegao povredama na licu mjesta, pa reanimacija nije bila moguća.

Maloljetni M. G. je odmah lišen slobode, a prema najnovijim informacijama iz istrage, određen mu je pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.