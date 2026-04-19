Tramp: Brod ignorisao upozorenja, marinci preuzeli kontrolu nad plovilom

Američka mornarica otvorila je vatru na iranski tanker i potom preuzela kontrolu nad brodom u Omanski zaliv, objavio je predsjednik Donald Tramp.

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Truth Social, teretni brod pod iranskom zastavom pod nazivom “Touska” pokušao je da probije američku pomorsku blokadu, ali je zaustavljen nakon što nije odgovorio na upozorenja.

Prema njegovim riječima, razarač američke mornarice USS Spruance presreo je brod i uputio poziv da se zaustavi, što je posada odbila.

Nakon toga je, kako tvrdi Tramp, američki ratni brod otvorio vatru i onesposobio tanker, pogodivši mašinsko odjeljenje.

"Trenutno su američki marinci preuzeli kontrolu nad plovilom. Imamo punu kontrolu nad brodom i provjeravamo šta se nalazi na njemu", naveo je Tramp.

Dodao je i da je brod ranije bio pod sankcijama američkog Ministarstva finansija zbog sumnje na ilegalne aktivnosti.

Iz Iran se za sada nijesu oglašavali povodom ovog incidenta.