Lider DPS-a saslušan u istrazi protiv navodne kriminalne organizacije; SDT tvrdi da komunikacija ukazuje na uticaj na medije i političke procese

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković izjavio je u Specijalnom državnom tužilaštvu da je platio telefon koji mu je dao jedan od optuženih vođa takozvanog Grand klana Aleksandar Mijajlović, te da ga poznaje od 2020. ili 2021. godine, prenosi portal Vijesti.

Svjedočeći u postupku protiv višečlane kriminalne grupe, Živković je kazao da mu Mijajlović nije plaćao stan, kao i da smatra da je "krajnje normalno" da političari, naročito predsjednici partija, imaju veliki broj kontakata, prenosi portal Vijesti.

Prema navodima tužilaštva, analizirana komunikacija između Živkovića i Mijajlovića ukazuje na razmjenu informacija koje su se odnosile na politička dešavanja i aktivnosti u Pljevljima, kao i na teme koje su kasnije završavale u medijima. Iz SDT-a tvrde da je Mijajlović ostvarivao uticaj na političku vlast i sredstva javnog informisanja, prenosi portal Vijesti.

Živković je tokom saslušanja negirao da je iz komunikacije sa Mijajlovićem mogao zaključiti čime se on bavi, kao i da nije stekao utisak da ima uticaj na medije. Kazao je i da se ne može sjetiti detalja brojnih razgovora koje su vodili o različitim temama, uključujući i Rudnik uglja Pljevlja, prenosi portal Vijesti.

Tužilaštvo, međutim, navodi da poruke pokazuju razmjenu informacija o radu Rudnika uglja, kao i komunikaciju koja je, prema njihovoj ocjeni, rezultirala objavljivanjem pojedinih medijskih tekstova. U spisima se navodi da se njihove aktivnosti ne mogu posmatrati kao obična građanska komunikacija, već kao djelovanje koje je imalo konkretnu javnu realizaciju, prenosi portal Vijesti.

Poseban dio istrage odnosi se i na komunikaciju u vezi sa Igorom Ćalovićem, bratom građanske aktivistkinje Vanje Ćalović. SDT tvrdi da je Mijajlović dostavljao informacije Živkoviću i time uticao na njegove javne nastupe, dok lider DPS-a tvrdi da se brojnih detalja iz komunikacije ne sjeća, prenosi portal Vijesti.

Živković je pred tužiocima rekao i da ne zna da li je Mijajlović član DPS-a, ali da je moguće da dijeli iste vrijednosti kao ta partija. Takođe je negirao da je znao za bilo kakav Mijajlovićev uticaj na pojedine medije, iako SDT tvrdi da prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje takvog uticaja.

Specijalno državno tužilaštvo vodi postupak protiv navodne kriminalne organizacije za koju tvrdi da je djelovala s ciljem uticaja na političku vlast, medije, izvršnu vlast i druge važne društvene činioce. U okviru tog predmeta saslušan je i lider DPS-a Danijel Živković, prenosi portal Vijesti.