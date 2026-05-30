Građani prošle godine naplatili više od 65 miliona eura po osnovu šteta, dok Agencija najavljuje pojačan nadzor nad prodajom osiguranja kroz banke

Sistem zaštite korisnika osiguranja u Crnoj Gori funkcioniše efikasno, a broj osnovanih prigovora građana izuzetno je mali u odnosu na ukupan broj riješenih šteta, ocijenio je direktor Agencije za nadzor osiguranja (ANO) Branko Barjaktarović, prenosi CdM.

Prema njegovim riječima, društva za osiguranje su tokom prošle godine riješila više od 102.000 šteta u ukupnoj vrijednosti većoj od 65,4 miliona eura. Istovremeno, Agencija je primila 93 prigovora, od kojih je svega 17 ocijenjeno kao osnovano.

„Broj prigovora predstavlja manje od 0,1 odsto ukupnog broja riješenih šteta, dok je svega oko 0,02 odsto riješenih šteta bilo predmet osnovanih prigovora. Ti podaci pokazuju da sistem zaštite korisnika osiguranja funkcioniše“, kazao je Barjaktarović.

Najveći broj pritužbi odnosio se na osiguranje od autoodgovornosti, osiguranje od posljedica nezgode i kasko osiguranje, a građani su se najčešće žalili na procjenu štete, obračun naknade ili razloge odbijanja odštetnih zahtjeva.

Kako prenosi CdM, Barjaktarović ističe da takve pritužbe nijesu specifičnost crnogorskog tržišta, već pojava prisutna i na znatno razvijenijim tržištima osiguranja.

Agencija je najavila da će tokom ove godine poseban fokus staviti na nadzor prodaje osiguranja kroz bankarske kanale, kako bi građani imali punu transparentnost prilikom ugovaranja polisa koje se nude uz kredite.

„Naš cilj je da osiguramo da građani u tim situacijama dobiju potpunu transparentnost, bez skrivenih troškova ili nejasnih uslova“, poručio je Barjaktarović.

Premije rastu, ali i isplate šteta

Govoreći o stanju na tržištu, Barjaktarović je naveo da je bruto fakturisana premija neživotnih osiguranja od 2022. do prošle godine porasla 35 odsto i dostigla 117 miliona eura.

Istovremeno, iznos riješenih šteta rastao je još brže – čak 39,7 odsto, na više od 49,3 miliona eura, dok je broj riješenih predmeta povećan za 67,3 odsto i premašio 98.500 slučajeva, prenosi CdM.

Prema njegovoj ocjeni, činjenica da je broj riješenih šteta rastao gotovo dvostruko brže od premije pokazuje i povećano korišćenje dobrovoljnih osiguranja, ali i visoku operativnu efikasnost osiguravajućih društava.

Tržište stabilno uprkos malom broju osiguravača

Crna Gora već 18 godina ima pet društava koja posluju u sektoru neživotnog osiguranja, ali Barjaktarović smatra da broj učesnika nije ključni pokazatelj razvijenosti tržišta.

„Mnogo je značajnije da tržište funkcioniše stabilno, da društva uredno izvršavaju obaveze prema osiguranicima i da raste povjerenje građana i privrede u sektor osiguranja“, rekao je on.

Kako prenosi CdM, ANO trenutno vodi jedan postupak izdavanja dozvole za rad novom društvu za osiguranje, dok je drugi postupak nedavno uspješno okončan izdavanjem licence.

Barjaktarović poručuje da ulazak novih učesnika može donijeti veću ponudu proizvoda, razvoj digitalnih servisa i kvalitetnije korisničko iskustvo, ali upozorava da konkurencija mora biti usklađena sa finansijskom stabilnošću sektora.

„Građani mogu očekivati moderniju uslugu i veći izbor, a Agencija će biti garant da ta nova dinamika ni u jednom trenutku ne ugrozi stabilnost sistema i sigurnost njihove isplate“, zaključio je Barjaktarović.