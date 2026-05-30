U letjelici se nalazilo 153 putnika i članova posade, a problematičnog muškarca savladali su policajci nakon više pokušaja

Izvor: YouTube / HD Melbourne Aviation

Prava drama odigrala se u vazduhu na letu kompanije Junajted Erlajns, kada je avion morao hitno da bude preusmjeren nakon što je jedan putnik navodno pokušao da provali u pilotsku kabinu, izazvavši ozbiljan bezbjednosni incident.

Avion na letu 2005 poletio je u petak sa Međunarodnog aerodroma Čikago O'Her ka Mineapolisu, ali je zbog vanredne situacije putovanje prekinuto i odloženo za više od pet sati.

Prema podacima sistema za praćenje letova, avion sa 153 putnika i članova posade preusmjeren je na Regionalni aerodrom Dejn Kaunti u saveznoj državi Viskonsin, svega sat i po nakon polijetanja.

Kako prenose lokalni mediji, iz radio-komunikacije sa aerodromom proizilazi da su se u avionu već nalazili policijski službenici, koji su odmah reagovali kada je putnik pokušao da nasrne na kokpit.

Prema informacijama iz kontrole leta, policajci u prvom trenutku nijesu uspjeli da mu stave lisice, ali su nakon više pokušaja savladali muškarca i spriječili ga da probije vrata pilotske kabine.

Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, problematični putnik smješten je na jedno od sjedišta u avionu, gdje je tokom prinudnog slijetanja bio pod stalnim nadzorom policajaca koji su sjedjeli sa obje njegove strane.

Za sada nije saopšten identitet putnika niti motiv njegovog postupka, a nadležne službe nastavljaju istragu o ovom incidentu.