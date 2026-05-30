Policija u Nišu uhapsila je G. G. (57) iz okoline Aleksinca koji se sumnjiči da je u tržnom centru brutalno pretukao ženu (49), a zatim pobjegao. Žrtva je zbrinuta u Kliničkom centru.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. G. (57) iz okoline Aleksinca, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.
On je, kako se sumnja, u popodnevnim časovima 27. maja zadao više udaraca četrdesetdevetogodišnjoj ženi u jednom tržnom centru u Nišu, a potom pobjegao.
Policija ga je, intenzivnim radom, pronašla i uhapsila.
Povrijeđena četrdesetdevetogodišnjakinja zbrinuta je u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.