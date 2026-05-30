Osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje droge, slijedi postupak ekstradicije Crnoj Gori

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Državljanin Crne Gore Darko Bakrač (45) iz Podgorice uhapšen je u Srbiji po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije, prenosi portal Dan.

Kako se navodi, hapšenje je realizovano zajedničkom akcijom NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd.

Bakrač se međunarodno potraživao na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici i Specijalnog državnog tužilaštva, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Prema navodima Uprave policije, Bakrač se tereti da je sa još jednom osobom formirao kriminalnu organizaciju koja se duži period bavila krijumčarenjem skanka sa teritorije Albanije preko Crne Gore prema državama Evropske unije, prenosi portal Dan.

Iz policije su saopštili da slijedi dalja komunikacija Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Srbije kako bi se sprovela ekstradicija Darka Bakrača u Crnu Goru.