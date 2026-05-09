Svetska zdravstvena organizacija potvrdila je šest slučajeva hantavirusa na kruzeru MV Hondius, uključujući tri smrtna ishoda.

Do juče je potvrđeno šest slučajeva hantavirusa od osam sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

„Do 8. maja ukupno je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda (stopa smrtnosti od 38 odsto). Šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identifikovani kao posljedica virusa Anda, za koji je poznato da se prenosi među ljudima“, navodi se u saopštenju SZO-a.

Dodaje se i da se preostala dva slučaja smatraju „vjerovatnim“.

Kruzer u centru međunarodne pažnje

SZO napominje da su četiri pacijenta trenutno hospitalizovana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Johanesburgu u Južnoj Africi, dva su u različitim bolnicama u Holandiji, a jedan u Cirihu u Švajcarskoj.

SZO je pojasnila da je osoba koja se liječi u bolnici u Diseldorfu u Njemačkoj testirana negativno, te se „stoga više ne smatra slučajem“.

Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine prema Zelenortskim Ostrvima, u centru je međunarodne pažnje otkako je SZO objavila da su tri putnika preminula i da se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom.