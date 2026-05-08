SZO poručuje da epidemija hantavirusa na kruzeru „Hondijus“ ne predstavlja početak nove pandemije i da je rizik za širu javnost nizak. Stručnjaci ističu da se virus ne prenosi lako sa čovjeka na čovjeka, dok se na brodu sprovode stroge mjere izolacije i dezinfekcije.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da slučajevi zaraze hantavirusom na kruzeru "Hondijus" ne predstavljaju početak nove pandemije, kao i da je prenošenje tog virusa sa čovjeka na čovjeka moguće samo kod "produženog kontakta".

"Ovo nije kovid, nije influenca i širi se na drugačiji način", rekla je sinoć doktorka Marija van Kerhove, a prenosi "Skaj njuz".

Ona je dodala da SZO sarađuje sa operaterima kruzera na kojem je izbila epidemija na merama koje uvode na brod.

"Radimo na tome da, korak po korak, uvedemo odgovarajuće i potpune procedure iskrcavanja kako bismo pomogli vlastima na Kanarskim ostrvima za sledeću fazu ljudi koji su na brodu" navela je ona.

Kruzer plovi ka Kanarskim ostrvima

Generalni sekretar SZO Tedros Adanom Gebrejesus je potvrdio da se kruzer uputio ka Kanarskim ostrvima, a rizik od zaraze po lokalno stanovništvo opisao je kao nizak.

Dodao je da je SZO proslijedila uputstva operatorima kruzera kako da se brinu o zdravlju onih koji se nalaze na brodu.

"Ovo ranije nismo vidjeli": Oglasila se SZO o hantavirusu, u Americi aktiviran "nivo 3" vanredne situacije!

"Svi putnici su zamoljeni da ostanu u svojim kabinama. Trenutno se kabine dezinfikuju i svako kod koga se jave simptome ići će u izolaciju" rekao je Tedros.

Iz SZO je saopšteno da je ovo prvi slučaj da je epidemija nekog virusa zabiježena na samo jednom brodu.

"Neobično je da je transmisije bilo na brodu. Brod stvara veoma specifično okruženje za koje želimo da se uvjerimo da dobro razumemo kako se prenos dogodio i, što je najvažnije, da pojačamo sve mjere. Do sada nema naznaka da postoji nešto neobično, ali očigledno je da se to dogodilo na kruzeru sa ljudima različitih nacionalnosti i da je to nešto što ranije nismo vidjeli " rekla je lekarka Anais Legand.

Izbijanje hantavirusa klasifikovano kao nacionalna vanredna situacija

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) aktivirao je svoje centre za hitne operacije i klasifikovao aktuelnu epidemiju hantavirusa kao "nivo 3", što predstavlja najniži stepen aktivacije u vanrednim situacijama, prenijeli su danas američki mediji.

Kako je navedeno, ovakva klasifikacija je uobičajena u ovoj fazi i ukazuje da je rizik po širu javnost i dalje nizak, ali da nadležne službe situaciju aktivno prate.

Aktiviranje centara za hitne operacije znači da je formiran specijalizovani tim koji koordinira odgovor na situaciju, prenio je "Ej-Bi-Si". U okviru tog sistema, epidemiolozi, naučnici i ljekari mogu da budu preraspoređeni sa svojih redovnih dužnosti kako bi učestvovali u odgovoru na epidemiju.

Raste broj zaraženih

Zdravstveni zvaničnici su saopštili da ukupan broj potvrđenih slučajeva povezanih sa epidemijom raste.

Prema pisanju lista "Njujork tajms", vlasti analiziraju stanje Amerikanaca koji su bili na brodu za krstarenje "Hondijus", gdje je došlo do epidemije hantavirusa.

Do danas se zna da su tri osobe koje su bile na brodu umrle od virusa. Više od 100 putnika je ostalo na brodu, a SZO prati njihovo zdravstveno stanje.

Zdravstveni zvaničnici u više država kažu da prate neke putnike koji su se vratili u SAD nakon što su bili na brodu na kojem su bile zaražene osobe. Prema preliminarnim podacima, putnici koji su se vratili nisu pokazivali simptome bolesti, a žive u državama: Arizona, Kalifornija, Džordžija, Teksas i Virdžinija.

(Skaj njuz/MONDO)