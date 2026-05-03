SZO istražuje slučajeve hantavirusa na brodu MV Hondius, jedan Britanac u kritičnom stanju

Tri osobe su preminule, dok se jedan britanski državljanin bori za život nakon izbijanja teške respiratorne bolesti na kruzeru MV Hondius tokom plovidbe Atlantikom, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Brod je putovao iz Ušuaja ka Zelenortska Ostrva, a potvrđeno je šest sumnjivih slučajeva infekcije hantavirusom.

Prva žrtva bio je muškarac (70), čije se tijelo trenutno nalazi na ostrvu Sveta Jelena. Njegova supruga (69) prebačena je u Južna Afrika, gdje je preminula u bolnici u Johanesburg. Još jedan Britanac istih godina nalazi se na intenzivnoj njezi u istom gradu.

Iz Svjetske zdravstvene organizacije navode da je kod jedne preminule osobe laboratorijski potvrđen hantavirus, dok su ostali slučajevi i dalje predmet istrage.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died…pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO)May 3, 2026

Hantavirusi su grupa virusa koje najčešće prenose glodari, a infekcija može izazvati ozbiljna oboljenja poput hemoragijske groznice. Rani simptomi uključuju umor, groznicu i bolove u mišićima, dok teži oblici mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Prema nezvaničnim informacijama, među preminulima su i supružnici iz Holandije, dok se razmatra mogućnost izolacije oboljelih putnika u bolnici na Zelenortskim Ostrvima prije nastavka putovanja ka Kanarskim ostrvima.

Kruzer MV Hondius, kojim upravlja kompanija Oceanwide Expeditions, registrovan je kao polarni istraživački brod i može primiti oko 170 putnika i 70 članova posade.

Nadležne međunarodne institucije i zdravstvene službe prate situaciju i koordiniraju dalje mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze.