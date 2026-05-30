Građani i studenti protestovali su ispred Palate Albanija u Beogradu tražeći uklanjanje bilborda za koji tvrde da ugrožava stanište strogo zaštićenih bijelih čiopa.

Građani i studenti protestovali su u centru Beograda zbog bilborda na Palati Albanija.

Stručnjaci upozoravaju da je platno blokiralo pristup gnijezdima strogo zaštićenih bijelih čiopa.

Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo je uklanjanje bilborda i zbrinjavanje mladunaca ptica.

Građani okupljeni oko inicijative "Studenti u blokadi" i zborova građana Beograda protestovali su danas ispred Palate Albanija u centru Beograda, zahtijevajući uklanjanje velikog reklamnog platna sa natpisom "Srbija pobjeđuje", za koje tvrde da ugrožava stanište strogo zaštićenih ptica – bijelih čiopa.

Demonstranti su pokušali da skinu plakat sa fasade zgrade, ali ih je u tome spriječilo privatno obezbjeđenje, dok je na ulazu u Palatu Albanija bila raspoređena policija, javila je reporterka Radija Slobodna Evropa.

Ministar finansija Srbije i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Siniša Mali izjavio je da "ne zna ko je postavio plakat", ali je najavio da će on biti uklonjen tokom dana.

Palata Albanija poznata je kao najveće stanište bijelih čiopa u Beogradu. Riječ je o rijetkoj i zakonom strogo zaštićenoj vrsti ptica.

Na uklanjanje platna ranije su pozvali Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Biološki fakultet u Beogradu, upozoravajući da je pristup gnijezdima blokiran, zbog čega odrasle ptice ne mogu da hrane mladunce.

"Jedini način da se spasu mladunci i očuva kolonija ovih ptica jeste hitno uklanjanje bilborda. Kako su mladunci još uvijek goluždravi i potpuno zavisni od roditelja, vrijeme njihovog preživljavanja mjeri se u satima", saopštilo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Strogo zaštićene bele čiope, najugroženija vrsta ptica pokušava da dodje do svojih gnezda !!!!pic.twitter.com/IRyLPL62gF — Shonetin (@kaonikotinn)May 29, 2026

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov saopštila je da su mladunci bijele čiopa zbrinuti i da u akciji učestvuju stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode i predstavnici beogradske opštine Stari Grad.

"Želim da obavijestim sve građane koji iskreno brinu za bijele čiope u Palati Albanija da su, prema informacijama sa terena, mladunci bijele čiope dobro i u sigurnim su rukama stručnjaka. U toku je akcija zbrinjavanja i hranjenja", rekla je Pavkova.

Dodala je i da će platno koje zatvara prilaz gnijezdima "u najkraćem roku" biti premješteno na drugu lokaciju.

Bilbord sa sloganom "Srbija pobjeđuje" postavljen je 28. maja preko cijele zgrade Palate Albanija, ali nema potpis, zbog čega nije zvanično potvrđeno ko stoji iza njegovog postavljanja. Ipak, isti slogan ranije je koristila Srpska napredna stranka na svojim skupovima.

Iz SNS-a i Grada Beograda nisu odgovorili na pitanja novinara.

Biološki fakultet u Beogradu podsjetio je da se bijela čiopa (Tachymarptis melba) od 2018. godine gnijezdi u Beogradu, gdje se procjenjuje da postoji između 50 i 100 gnijezdećih parova, a najveća kolonija nalazi se upravo na Palati Albanija.

"Zbog navedenog statusa, bijela čiopa obuhvaćena je Zakonom o zaštiti prirode kao strogo zaštićena vrsta koju je zabranjeno uznemiravati, naročito tokom razmnožavanja, podizanja mladih i migracije", navodi se u saopštenju Biološkog fakulteta.

Studenti u blokadi poručili su da je zabrinjavajuće što se "javni prostor i prirodna dobra sve češće podređuju interesima političke promocije".

"Zahtijevamo hitnu reakciju nadležnih institucija, uklanjanje spornog platna i preduzimanje konkretnih mjera koje će spriječiti dalje ugrožavanje bijelih čiopa i slične slučajeve u budućnosti", naveli su studenti.

I prethodne večeri više desetina građana protestovalo je ispred Palate Albanija, dok su predstavnici zborova i opozicionih pokreta saopštili da su podnijeli krivične prijave zbog postavljanja bilborda.