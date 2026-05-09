MVP Crne Gore u kontaktu sa nizozemskim vlastima dok se čeka odluka o mogućoj evakuaciji putnika i članova posade na Tenerifima

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore (MVP) u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama Kraljevine Nizozemske povodom ozbiljne zdravstvene situacije na ekspedicionom kruzeru „MV Hondius“, na kojem se nalaze i državljani Crne Gore, prenosi portal Vijesti.

Kako su Vijestima kazali iz MVP-a, za sada nije poznato da li će članovi posade i putnici biti iskrcani na Kanarskim ostrvima, odnosno na Tenerifima, danas ili sjutra, ili će brod nastaviti plovidbu prema Nizozemskoj.

Ambasada Crne Gore u kontaktu sa nizozemskim vlastima

Iz Ministarstva navode da se komunikacija odvija posredstvom Ambasade Crne Gore u Nizozemskoj, koja je u direktnom kontaktu sa nizozemskim Ministarstvom vanjskih poslova, ali i sa brodarskom kompanijom koja upravlja kruzerom.

Kako prenosi portal Vijesti, iz MVP-a su pojasnili da kompanija trenutno ne može dostaviti više detalja od onih koji su već javno objavljeni, pozivajući se na zaštitu privatnosti i ograničenja u vezi sa razmjenom podataka.

Neizvjestan status članova posade

Posebna neizvjesnost odnosi se na status članova posade, među kojima je i crnogorski državljanin. Još nije odlučeno da li će ostati na brodu i nastaviti put ka Nizozemskoj ili će biti iskrcani i vraćeni u matične zemlje.

Portal Vijesti podsjeća da se na kruzeru nalazi i jedna državljanka Crne Gore, a iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore saopšteno je da se ona osjeća dobro i da nije zaražena hantavirusom.

Španija priprema prihvat putnika i posade

Španske vlasti pripremaju prihvat više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog hantavirusom. Očekuje se da brod stigne na Tenerife danas ili sjutra, gdje će zdravstvene službe sprovesti pažljivo koordinisanu evakuaciju.

Kako prenosi portal Vijesti, Sjedinjene Američke Države već organizuju avion za povratak svojih 17 državljana, dok Velika Britanija planira evakuaciju više od dvadeset svojih građana koji se nalaze na brodu.

Za sada nije poznato da li će Crna Gora preduzeti slične korake za svoje državljane.

SZO: Rizik od šire zaraze je nizak

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da su do sada tri osobe preminule, dok je osam zaraženo, od čega je kod pet slučajeva laboratorijski potvrđen hantavirus.

Ipak, iz SZO poručuju da je rizik od šire javne zaraze nizak.

Hantavirus se najčešće prenosi udisanjem čestica kontaminiranih izmetom glodara i ne prenosi se lako među ljudima. Simptomi se mogu pojaviti između jedne i osam sedmica nakon izlaganja virusu.

Zdravstvene službe tragaju za kontaktima putnika

Zdravstvene vlasti u više država trenutno pokušavaju da lociraju i kontaktiraju putnike koji su prethodnih dana napustili kruzer, kao i osobe koje su mogle biti u kontaktu sa zaraženima.

Kako navodi portal Vijesti, situacija na brodu „MV Hondius“ i dalje se pažljivo prati, dok međunarodne zdravstvene institucije i nadležne službe pokušavaju da spriječe eventualno dalje širenje virusa.