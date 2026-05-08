Trenutno se na kruzeru "MV Hondius" na kom je izbio hantavirus nalazi 147 ljudi.

Drama na luksuznom kruzeru "MV Hondius" na kom je izbio hantavirus, od kog su umrle tri osobe, i dalje traje, a sada je i poznato koliko ljudi se tačno nalazi na brodu. Prema poslednjim informacijama od srijede 6. maja, kako prenosi "Skaj Njuz", na kruzeru se nalazi 147 osoba i nije poznato koliko njih je tačno zaraženo ili koliko njih ima neke od simptoma hantavirusa.

Brod je isplovio 1. aprila iz grada Ušhauja u Argentini i na putu je ka Kanarskim ostrvima. Na početku je bilo 175 osoba na brodu, a sada ih ima 147 i nije poznat njihov status, a svijet pažljivo prati dramu i strahuje od najgoreg - pandemije, o kojoj su stručnjaci već govorili i objasnili su da je takav scenario malo vjerovatan.

Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.

Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.

Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zazare. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.

Koji su simptomi hantavirusa?

Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo retkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.

Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.