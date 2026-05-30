"Prodao je trafiku da bi snimila pjesmu, a ona ga ostavila": Pjevačica nije štedjela Aleksandru Radović

Prema Majinim riječima, Aleksandra je sakrila brak i napustila njenog prijatelja nakon što joj je pomogao u karijeri.

Pjevačica Maja Nikolić nedavno je u javnost iznijela šokantne detalje o navodnom prethodnom braku svoje koleginice Aleksandre Radović. Iako ističe da sa pop zvijezdom nema lični problem, Maja nije štedjela riječi kritike.

„Sa Aleksandrom nikad nisam imala konflikt lično. Ja sam joj samo zamjerila što je krila, a i dan-danas krije, brak sa mojim prijateljem, koji je bio moj bubnjar u bendu ‘Kazanova’“, izjavila je Maja Nikolić za „Novu“.

Ono što je posebno razbjesnilo Nikolićevu jeste način na koji se Aleksandra navodno ponijela prema njenom prijatelju nakon što joj je pomogao u karijeri.

„On je prodao i trafiku i bubanj da bi ona snimila pjesmu, a ona ga je nakon toga ostavila. To mi je znak da je loš čovjek“, dodala je Maja.

Pored navodnog braka sa bubnjarom, u javnosti je bio veoma ispraćen i Aleksandrin odnos sa biznismenom Aleksandrom Zeremskim.

Aleksandra i Zeremski su iz svoje veze dobili ćerku Ninu, ali su vezu okončali nevjerovatno brzo – samo mjesec dana po rođenju mezimice.

Dok je Zeremski, koji iz još jednog propalog braka ima i ćerku Miju, konačnu sreću pronašao pored interpretatorke duhovne muzike Divne Ljubojević (sa kojom se oženio 2018. godine nakon sedam godina veze), Aleksandra je nastavila da sama podiže ćerku Ninu.