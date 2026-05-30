Ruski mediji tvrde da Akron iz Toljatija čeka dogovor sa Srđanom Blagojevićem, aktuelnim trenerom Partizana.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan nalazi se u veoma teškom trenutku - sjednica Skuptšine zakazana je za 1. jun i tada bi trebalo da bude donijeta odluka o tome u kojem će se smeru klub kretati u narednom periodu. Sukobljene su struje oko potpredsjednika Predraga Mijatovića sa jedne i generalnog direktora Danka Lazovića sa druge strane, a zbog toga su pogođeni svi u crno-bijelom taboru.

Čini se da trener Srđan Blagojević uopšte ne čeka rasplet situacije u Partizanu, već sebi traži klub za narednu sezonu! Kako prenose ruski mediji, Blagojević je na meti Akrona iz Toljatija, koji je spreman da mu ponudi dugoročnu saradnju - koja će zavisiti od crno-bijelih, jer je trener i dalje pod ugovorom.

"Tačno je da pregovaramo sa Akronom. Rusi su ponudili trogodišnji ugovor Blagojeviću. Srđan je pod ugovorom sa Partizanom, tako da će dosta zavisiti od crno-bijelih. U svakom slučaju, Akron je dobar klub i Srđan ima želju da radi u Rusiji. Vidjećemo kako će se odvijati situacija", rekli su iz agencije "iSports" za ruski portal "Sport 24".

Srđan Blagojević je tokom trenerske karijere koja traje više od deceniju i po vodio Sremčicu, Kovačevac, Srem iz Jakova, Žarkovo, pa ponovo Srem, IMT, Bežaniju, Inđiju, Javor iz Ivanjice, ponovo Bežaniju i Inđiju, pa Kaspij i Astanu u Kazahstanu i Debrecin u Mađarskoj.

Na klupu Partizana sjeo je prvog januara 2025. godine i odradio je tu sezonu do kraja, a zatim je produžio ugovor sa crno-bijelima. U jesen 2025. godine smijenio ga je potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović, ali su klupski čelnici četiri mjeseca kasnije odlučili da ga vrate na posao. Tako je Blagojević počeo i završio sezonu na klupi Partizana, a da nije bio na njoj tokom čitave takmičarske godine.

