Slovenački košarkaš Luka Dončić je među glavnim finansijerima novog kluba u Rimu.

Zvijezda NBA lige Luka Dončić otvoreno je govorio o novom košarkaškom projektu u Rimu u koji je uključen. Kako je najavljeno, klub Vanoli Kremona će biti preseljen u prestonicu Italije i cilj je takmičenje na navišem nivou. Plan je priključivanje NBA Evropi koja još uvijek sakuplja potencijalne ponude i investitore.

Ključni čovjek pored Dončića je nekadašnji NBA funkcioner Doni Nelson sa svojim investicionim fondom. Slovenački as je u razgovoru za Gazzeto dello Sport otkrio jasne planove i namjere.

"Za mene, ovo nije samo investicija. Želim da izgradim klub koji može da se takmiči na najvišem nivou i to znači ovom gradu. Rim zaslužuje najbolje i mi smo spremni da mu to pružimo", rekao je Dončić.

Još uvijek je neizvjesno kakav će biti odnos Evrolige i NBA Evrope, ali Luka bi volio da dođe do zajedničke saradnje.

"Najbolji ishod bi bio da se pronađe način o zajedničkoj saradnji. Proveo sam godine u Evroligi prije nego što sam stigao u NBA i te godine su oblikovale svaki dio moje igre. Zbog toga se nadam da će saradnja dobro funkcionisati za obje strane".

Zašto baš Rim? "Rim je posebno mjesto za mene. Igrao sam na turniru kada sam imao 13 godina. Bilo je to jedno od prvih takmičenja u dresu Olimpije iz Ljubljane da sam igrao neki veliki turnir i to pred publikom, a da nije u Sloveniji. Poslije tog iskustva moja karijera je počela da se kreće uzlaznom putanjom. Povratak u novoj ulozi je nešto o čemu nisam mogao da sanjam, a sada se osjećam kao da zatvaram krug".

Što se tiče igračkog kadra, stručnog štaba i trenera, nije želio previše da otkriva, ali već su se pojavile spekulacije da bi na klupu novog kluba mogao da sjedne Aleksandar Đorđević.

"Uskoro će biti vijesti i ne želim još previše da otkrivam. Mogu vam reći da ćemo izgraditi nešto što cijeli grad može da podrži. Dolazimo u Rim da pobijedimo", rekao je slovenački as o budućem, po svemu sudeći, veoma ambicioznom projektu".