Veliko istraživanje: Genomski test može smanjiti nepotrebnu primjenu hemoterapije

Naučnici su razvili genomski test koji može precizno da otkrije kojim je pacijentkinjama oboljelim od raka dojke hemoterapija zaista potrebna.

Riječ je o "Prosigna" testu, koji analizira aktivnost 50 gena u tumorskom tkivu kako bi odredio molekularni podtip raka i izračunao rizik od povratka bolesti u sljedećih 10 godina, prenosi "Gardijan".

Na osnovu tog rezultata ljekari mogu da procijene da li je hemoterapija opravdana.

U okviru međunarodnog istraživanja "Optima", koje je vodio Univerzitet u Londonu, praćeno je više od 4.000 pacijentkinja s novootkrivenim rakom dojke u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Švedskoj, Australiji, Novom Zelandu i na Tajlandu.

Ispitivanje je obuhvatilo pacijentkinje starije od 40 godina sa hormonski pozitivnim rakom dojke.

U prvoj, kontrolnoj grupi, pacijentkinje su primale hemoterapiju, a zatim hormonsku terapiju, dok su u drugoj grupi ljekari odluku o liječenju donosili na osnovu genomskog testa.

Pet godina nakon liječenja, 95 odsto pacijentkinja iz prve grupe je živo i bolest se nije vratila, a u grupi u kojoj su neke pacijentkinje preskočile hemoterapiju na osnovu testa, taj postotak je iznosio 94.

Rezultati velikog međunarodnog istraživanja, koji će biti predstavljeni ovog vikenda na svjetskoj konferenciji o raku u Čikagu, mogli bi da promijene smjernice liječenja širom svijeta, piše "Gardijan".

Glavni istraživač Rob Stajn rekao je da su iskoristili biologiju tumora za donošenje odluka, navodeći da će pacijentkinje biti pošteđene fizičkog i emocionalnog tereta hemoterapije i njenih mogućih dugoročnih posljedica.