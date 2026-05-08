Tačno 59 ljudi umrlo je od hantavirusa u 2025. godini što sa troje putnika sa kruzera čini više od 60 žrtava.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Svijet strahuje od izbijanja pandemije hantavirusa tokom dramatične situacije na luksuznom kruzeru "MV Hondius" usled potvrđena tri smrtna slučaja zbog hantavirusa, a Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila da virus "nije nov" i da je tokom 2025. godine umrlo od njega više od 50 ljudi, prenosi "Skaj Njuz". Tačan broj umrlih od ovog virusa je 59, dok je bilo zaraženo 229 osoba u 2025. godini, a danas se pojavila vijest da se vakcina uveliko razvija i da uskoro počinje testiranje i na ljudima zbog straha od pandemije što osporavaju stručnjaci.

Riječ je o zvaničnim podacima SZO, odnosno američkog ogranka ove zdravstvene organizacije. Hantavirus je tokom 2025. godine bio potvrđen u osam država, to su:

Argentina

Brazil

Bolivija

Čile

Panama

Paragvaj

Sjedinjene Američke Države

Urugvaj

The Hantavirus has confirmed or suspected cases in several parts of the world linked to the MV Hondius cruise ship.



Here's a list of countries being monitored for Hantavirus exposure:



- Argentina

- Canada

- Cape Verde

- Denmark

- Germany

- Israel

- The Netherlands

- New Zealand…pic.twitter.com/PHtDaDBC8X — Pubity (@pubity)May 7, 2026

Argentina je i dalje prva po broju potvrđenih zaraženih slučajeva - 66 u 2025. godini. Samo u toj zemlji je preminula 21 osoba od posledica hantavirusa što iznosi oko 32 odsto smrtnosti na 66 zaraženih slučajeva.

Što se tiče Brazila, tamo je bilo zaraženo 20 osoba u istom vremenskom periodu, ali je preminulo 11 ljudi što čini 55 odsto smrtnosti. U Sjedinjenim Državama je bilo sedmoro zaraženih, a dvoje je preminulo.

Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.

Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.

Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zazare. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.

Koji su simptomi hantavirusa?

Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo rijetkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.

Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.