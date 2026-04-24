Zvaničnik NATO-a poručio je da Donald Tramp ne može da suspenduje Španiju iz Alijanse zbog odbijanja da podrži napade na Iran, jer osnivački ugovor to ne dozvoljava.

Američki predsjednik Donald Tramp ne može da suspenduje članstvo Španije u NATO-u zbog toga što Madrid odbija da podrži operaciju Vašingtona protiv Irana, rekao je zvaničnik NATO-a. Ovaj komentar dolazi usred medijskih izveštaja da Pentagon razmatra načine na koje bi kaznio članice NATO-a koje nisu podržale američko-izraelski rat protiv Teherana, pri čemu se kao jedna od opcija pominje i dovođenje u pitanje španskog članstva u Savezu.

Napetosti na relaciji Vašington-Madrid

Španija je na sebe navukla posebne kritike Trampove administracije nakon što je odbila da dozvoli korišćenje svojih vojnih baza i vazdušnog prostora za napade na Iran. "Osnivački ugovor NATO-a ne predviđa nikakvu odredbu o suspenziji članstva u NATO-u, a kamoli o izbacivanju", izjavio je zvaničnik NATO-a.

Nakon natpisa o mogućim američkim planovima za suspenziju Španije, premijer Pedro Sančez ponovo je potvrdio posvećenost svoje zemlje Savezu. "Stav španske vlade je jasan: apsolutna saradnja sa našim saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava", rekao je Sančez 24. aprila.

Trampove kritike i pritisak na saveznike

Tramp je oštro kritikovao saveznike u NATO-u jer su odbili da rasporede pomorske snage kako bi pomogli ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza nakon što je pomorski saobraćaj bio poremećen zbog rata sa Iranom, optužujući ih da ne podržavaju američke napore. Takođe je iznio ideju o povlačenju SAD iz NATO-a i pojačao pritisak na pojedine članice, nazivajući Španiju "užasnim saveznikom".

Madrid je ranije odbio američki predlog da članice NATO-a podignu izdatke za odbranu na 5% BDP-a, čime je postao prva članica Saveza koja se usprotivila tom planu.