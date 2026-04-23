Tramp upozorio Iran da im curi vrijeme o sporazumu o kraju rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Iran večeras da im curi vrijeme po pitanju sklapanja sporazuma o završetku rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. U velikoj objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth social" je javno kritikovao određene američke medije poput "New York Times-a" i CNN-a".

"Ja imam sve vrijeme svijeta, ali ga Iran nema - sat otkucava! Njihovi (iranski) lideri više nisu sa nama, biće im samo još gore - vrijeme nije na njihovoj strani. Dogovor će biti napravljen samo ako bude prikladan i dobar za Sjedinjene Američke Države, naše saveznike i ostatak svijeta", napisao je Tramp.