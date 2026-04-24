Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne žuri sa dogovorom sa Iranom jer želi trajno rešenje. Uz isticanje vojnih uspjeha, ocenio je da se iransko rukovodstvo svađa "kao mačke i psi".

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp u Bijeloj kući odgovarao je na pitanja novinara nakon događaja o dostupnosti zdravstvene zaštite. Na pitanje koliko je spreman da čeka odgovor Irana, Tramp je rekao: „Ne požurujte me.”

Pozivajući se na ranije američke vojne intervencije u inostranstvu, istakao je da operacija protiv Irana traje tek šest nedelja.

"Želim da bude trajno"

"Želim da postignem najbolji mogući dogovor", rekao je odgovarajući na drugo pitanje novinara. "Mogao bih da postignem dogovor odmah. Kad bih sada otišao, mogli bismo da imamo ogroman uspjeh. Njima bi trebalo 20 godina da se obnove. Ali ne želim to. Želim da to bude trajno."

Ponovo je iznio tvrdnje o američkim vojnim uspjesima u ratu, uključujući uništenje iranske mornarice i vazduhoplovstva. Dodao je da je Iran možda tokom primirja obnovio dio svoje protivvazdušne odbrane.

"Ali to ćemo ukloniti za otprilike jedan dan ako jesu", rekao je predsjednik.

U svom dugom izlaganju o ratu, Tramp je uglavnom ponovio tvrdnje koje je ranije iznosio na društvenim mrežama, uključujući onu da se iransko rukovodstvo međusobno "svađa kao mačke i psi".