Ministarstvo finansija saopštilo da je javni dug na kraju marta iznosio 59,9 odsto BDP-a

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Javni dug Crne Gore na kraju prvog kvartala 2026. godine iznosio je 59,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako prenosi portal CDM, prema podacima za prvi kvartal ove godine, bruto javni dug dostigao je 5,133 milijarde eura, odnosno 59,9 odsto BDP-a, dok je državni dug iznosio 5,106 milijardi eura ili 59,6 odsto BDP-a.

Iz Ministarstva su naveli da je u odnosu na kraj 2025. godine bruto javni dug smanjen za gotovo 55 miliona eura.

Kako prenosi portal CDM, tokom prva tri mjeseca ove godine država je redovno servisirala sve obaveze po osnovu javnog duga, uz očuvanje stabilnosti javnih finansija.

U saopštenju se ističe da najveći dio duga i dalje čine obaveze denominovane u eurima, kao i finansijski instrumenti sa fiksnim kamatnim stopama, što doprinosi smanjenju valutnog i kamatnog rizika.

Kako prenosi portal CDM, iz resora finansija poručuju da nastavljaju politiku odgovornog upravljanja javnim dugom s ciljem očuvanja fiskalne održivosti i stabilnog finansiranja budžetskih potreba.

Ministarstvo ističe da je jedan od prioriteta stvaranje dodatnog fiskalnog prostora za realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od značaja za državu.

Kako prenosi portal CDM, politika upravljanja javnim dugom u narednom periodu biće usmjerena na obezbjeđivanje izvora finansiranja pod što povoljnijim uslovima, uz pažljivo upravljanje troškovima i rizicima državnog portfolija.

Iz Ministarstva zaključuju da odgovorno upravljanje javnim finansijama ostaje jedan od ključnih preduslova za dugoročnu ekonomsku stabilnost i održiv razvoj Crne Gore.