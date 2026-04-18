Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte odbacio je nagađanja o mogućem povlačenju SAD-a iz Alijanse, poručivši da ne vjeruje da bi Sjedinjene Američke Države mogle napustiti NATO savez.

U intervjuu za njemački list „Die Welt“, Rute je istakao da američka nuklearna zaštita za Evropu nije upitna, te je opisao američki nuklearni kišobran kao krajnju garanciju bezbjednosti na kontinentu, naglašavajući da očekuje da tako i ostane.

U prethodnim sedmicama izjave američkog predsjednika Donald Trump izazvale su zabrinutost među saveznicima, nakon što je kritikovao, kako je naveo, nedovoljnu podršku pojedinih članica NATO-a u ratu protiv Irana.

Ipak, podsjeća se da bi eventualno povlačenje SAD-a iz NATO-a zahtijevalo dvotrećinsku većinu u američkom Senatu, što se smatra malo vjerovatnim.

Rute je prošle sedmice boravio u Bijeloj kući, gdje se sastao sa Trampom, nakon čega je kazao da je američki predsjednik bio „očigledno razočaran“ zbog ograničene podrške saveznika.

Među spornim pitanjima, kako je naveo, nalaze se korišćenje vojnih baza i misije osiguravanja Ormuskog moreuza, pri čemu je Tramp posebno izdvojio Španiju, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Rute je poručio da razumije frustraciju Vašingtona, ali je istovremeno pozvao evropske države da dodatno ojačaju svoju odbrambenu industriju, ističući da je to ključno za očuvanje bezbjednosti i stabilnosti.