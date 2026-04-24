SAD razmatraju kazne za NATO saveznike zbog nedostatka podrške u ratu sa Iranom, uključujući suspenziju Španije iz saveza.

Interni imejl Pentagona opisuje opcije za Sjedinjene Države da kazne saveznike u NATO-u za koje vjeruju da nisu podržali američke operacije u ratu sa Iranom, uključujući suspenziju Španije iz saveza i preispitivanje stava SAD o britanskom zahtjevu za Foklandska ostrva, rekao je američki zvaničnik za Rojters.

Opcije politike detaljno su opisane u bilješci u kojoj se izražava frustracija zbog uočene nevoljnosti ili odbijanja nekih saveznika da odobre Sjedinjenim Državama prava pristupa, baziranja i preleta - poznata kao ABO - za rat u Iranu, rekao je zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi opisao imejl.

U imejlu se navodi da je ABO "samo apsolutna osnova za NATO", prema riječima zvaničnika, koji je dodao da su opcije kružile na visokim nivoima u Pentagonu, piše Rojters.

Jedna od opcija u imejlu predviđa suspenziju "teških" zemalja sa važnih ili prestižnih pozicija u NATO-u, rekao je zvaničnik.

Predsjednik Donald Tramp je oštro kritikovao saveznike NATO-a zbog toga što nisu poslali svoje mornarice da pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je bio zatvoren za globalnu plovidbu nakon početka vazdušnog rata 28. februara.

O povlačenju SAD iz NATO

Takođe je izjavio da razmatra povlačenje iz saveza.

"Zar ne biste vi da ste na mom mjestu?", pitao je Tramp Rojters u intervjuu od 1. aprila, kao odgovor na pitanje o tome da li je povlačenje SAD iz NATO-a moguće.

Ali imejl ne sugeriše da će Sjedinjene Države to učiniti, rekao je zvaničnik. Takođe ne predlaže zatvaranje baza u Evropi.

Zvaničnik je odbio da kaže da li opcije uključuju široko očekivano povlačenje nekih snaga SAD iz Evrope.

Na pitanje za komentar o imejlu, sekretar za štampu Pentagona Kingsli Vilson je dao odgovor.

"Kao što je predsednik Tramp rekao, uprkos svemu što su Sjedinjene Države učinile za naše saveznike u NATO-u, one nisu bile tu za nas. Ministarstvo rata će osigurati da predsjednik ima kredibilne opcije kako bi osiguralo da naši saveznici više nisu papirni tigar i da umjesto toga urade svoj dio posla. Nemamo daljih komentara o bilo kakvim internim razmatranjima u tom smislu", rekao je Vilson.

SAD prijeti NATO saveznicima

Američko-izraelski rat sa Iranom pokrenuo je ozbiljna pitanja o budućnosti 76-godišnjeg bloka i izazvao neviđenu zabrinutost da SAD možda neće priteći u pomoć evropskim saveznicima ukoliko budu napadnuti, kažu analitičari i diplomate.

Velika Britanija, Francuska i drugi kažu da bi pridruživanje američkoj pomorskoj blokadi značilo ulazak u rat, ali da bi bili spremni da pomognu da moreuz ostane otvoren kada se postigne trajno primirje ili kada se sukob završi.

Ipak, zvaničnici Trampove administracije naglasili su da NATO ne može biti jednosmjerna ulica.

Izrazili su frustraciju Španijom, gdje je socijalističko rukovodstvo reklo da neće dozvoliti da se njene baze ili vazdušni prostor koriste za napad na Iran. Sjedinjene Države imaju dvije važne vojne baze u Španiji: Pomorsku bazu Rota i vazduhoplovnu bazu Moron.

Političke opcije navedene u imejlu imale bi za cilj da pošalju snažan signal saveznicima NATO-a sa ciljem "smanjenja osjećaja prava kod Evropljana", rekao je zvaničnik, sumirajući imejl.

Na tacni i suspenzija Španije iz NATO

Opcija suspenzije Španije iz saveza imala bi ograničen efekat na vojne operacije SAD, ali značajan simbolički uticaj, tvrdi se u imejlu.

Zvaničnik nije otkrio kako bi Sjedinjene Države mogle da nastave suspenziju Španije iz saveza, a Rojters nije mogao odmah da utvrdi da li postoji mehanizam u NATO-u za to.

"Ne radimo na osnovu imejlova. Radimo na osnovu zvaničnih dokumenata i vladinih stavova, u ovom slučaju Sjedinjenih Država", rekao je španski premijer Pedro Sančez kada je upitan o izvještaju prije sastanka lidera Evropske unije na Kipru, na kojem će se razgovarati o temama koje uključuju klauzulu NATO-a o uzajamnoj pomoći.

Promena strategije za Foklandska ostrva

Memorandum takođe uključuje opciju da se razmotri ponovna procjena američke diplomatske podrške dugogodišnjim evropskim "imperijalnim posedima", kao što su Foklandska ostrva u blizini Argentine.

Na veb-sajtu Stejt departmenta se navodi da ostrvima upravlja Ujedinjeno Kraljevstvo, ali da na njih i dalje polaže pravo Argentina, čiji je libertarijanski predsjednik Havijer Milej Trampov saveznik.

Velika Britanija i Argentina su vodile kratak rat 1982. godine oko ostrva nakon što je Argentina neuspješno pokušala da ih zauzme. Oko 650 argentinskih i 255 britanskih vojnika je poginulo pre nego što se Argentina predala.

Tramp je više puta vređao britanskog premijera Kira Starmera, nazivajući ga kukavicom zbog njegove nevoljnosti da se pridruži američkom ratu sa Iranom, govoreći da "nije Vinston Čerčil" i opisujući britanske nosače aviona kao "igračke".

Velika Britanija u početku nije odobrila zahtjev SAD da dozvoli svojim avionima da napadnu Iran iz dvije britanske baze, ali je kasnije pristala da dozvoli odbrambene misije usmjerene na zaštitu stanovnika regiona, uključujući britanske građane, usred iranske odmazde.

Hegset: Nemate baš dobar savez

Obraćajući se novinarima u Pentagonu ranije ovog mjeseca, ministar odbrane Pit Hegset je rekao da je "mnogo toga ogoljeno" ratom sa Iranom, napominjući da iranske rakete dugog dometa ne mogu da pogode Sjedinjene Države, ali mogu da dosegnu Evropu.

"Dobijamo pitanja, ili prepreke, ili oklijevanja... Nemate baš dobar savez ako imate zemlje koje nisu spremne da vam budu uz kada vam zatrebaju", rekao je Hegset.

