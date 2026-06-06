Francuski košarkaš Viktor Vembanjama u ključnom trenutku druge utakmice finala pogrešno dodao loptu saigraču Stefonu Kaslu. Niksi su to iskoristili i sada vode 2-0.

Izvor: x.com/BleacherReport

Njujork Niksi poveli su 2-0 u finalnoj seriji NBA lige protiv San Antonija i sa ogromnom prednošću sele seriju kući, u Medison skver garden. Drugu pobjedu u Teksasu, 105:104, donio je Džejlen Branson, poenima sa linije za slobodna bacanja u posljednjim sekundama, a poslije velikog kiksa Viktora Vembanjame.

Wemby's costly turnover in the finals seconds of Game 2...



Tough.pic.twitter.com/96BRj8L5Aj — Bleacher Report (@BleacherReport)June 6, 2026

Francuski superstar je pri rezultatu 104:104, na 10 sekundi do kraja, bacio loptu u leđa svog saigrača, Stefona Kasla. Branson je bio na mjestu da hladnokrvno iskoristi taj kiks i da poslije toga donese jako bitnu pobjedu. Pogledajte:

Posljednji put se 1995. godine dogodilo da neki tim trijumfuje u prve dvije gostujuće utakmice u NBA finalu, kada su to uradili Hjuston Roketsi. Prije njih je to uspio još samo jedan tim, Džordanovi Čikago Bulsi 1993.

Njujork Niksi nijesu izgubili čak mjesec i po (43 dana) i teško je u ovom trenutku zamisliti scenario u kojem San Antonio pobjeđuje u četiri od narednih pet mečeva i odnosi titulu. Još je teže zamisliti kako bi svakako čvrsti Sparsi mogli da zaustave nezaustavljivog Bransona, koji je u drugoj utakmici postigao 20 poena, dok je njegov saigrač centar Karl Entoni Tauns postigao 21 poen uz 13 asistencija. Jako važan u trijumfu Njujorka bio je i Mikel Bridžis sa 20 poena.

Sa druge strane, Vembanjamin doprinos u prvom dijelu meča nije bio veliki, a onda je postigao 29 poena i u završnici promašio šut za pobjedu.

Serija se seli u Njujork, gdje će predsjednik SAD Donald Tramp biti u hali u trećoj utakmici u utorak od 2.30 ujutru, a najjeftinija ulaznica košta 9.000 dolara. Niksi nijesu bili šampioni 53 godine.

Njujork: Anunobi 17, Tauns 21 (3/5 za tri, 13 sk), Hart (6 sk), Bridžis 20 (6 sk, 6 as), Branson 20 (2/8 za tri, 6 as), Robinson 7, Šamet 13, Alvarado 2, Mekbrajd 5

San Antonio: Šampeni 8, Vembanjama 29 (9 sk), Foks 20, Vasel 14 (9 sk), Kasl 14, Barns, Džonson 3, Brajant, Kornet 1, Harper 15 (6 sk)