Tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, Tramp je zaspao, a ranije je nazivao Bajdena "Pospani Džo".

Izvor: @maddenifico/X

Američki predsjednik Donald Tramp, koji uskoro puni 80 godina, ponovo je zaspao usred sastanka, i to ko zna koji put po redu.

Trampovi kapci postali su vidno teški negdje na polovini televizijskog obraćanja u četvrtak popodne, tokom kojeg je najavljivao dogovor s farmaceutskom kompanijom Regeneron. Dok su iza njega u Ovalnom kabinetu stajali ministri i direktori farmaceutskih giganata, Tramp je potpuno zatvorio oči, a potom se nekoliko puta budio i ponovo ih otvarao.

Trump completely passed out, reawakened, then passed out again during today's pressor in the Oval Office. — Bill Madden (@maddenifico) April 23, 2026

Bajdena nazivao "Pospani Džo"

Ironično, radi se o istom čovjeku koji je bivšeg predsjednika Džoa Bajdena godinama ismijavao i nazivao ga "Pospani Džo". No, sudeći prema snimcima iz Bijele kuće, čini se da Trumpu taj nadimak sada mnogo bolje pristaje.

Ovo nije prvi put da je Trump javno zadremao pred kamerama:

Prošlog mjeseca: To se dogodilo tokom sastanka kabineta, dok je ministar odbrane Pit Hagset grmio protiv medijskog izvještavanja o američko-izraelskom ratu protiv Irana i Libana.

Konferencija u Memfisu: Samo nekoliko dana prije toga, činilo se da je utonuo u san i na konferenciji za novinare o radnoj grupi u Memfisu.

Bijela kuća je ovakve situacije ranije službeno pravdala tvrdnjom da predsjednik zapravo ne spava, već "pažljivo sluša" ili samo "odmara oči", dok je sam Tramp u intervjuima tvrdio kako mu je kratko zatvaranje očiju "vrlo opuštajuće" i da mu "pomaže u koncentraciji".

