U Sudu za prekršaje u Podgorici danas je došlo do incidenta između bivšeg premijera Dritan Abazović i biznismena Ranko Ubović, kada je umalo došlo do fizičkog obračuna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ozbiljniji incident spriječio je policijski službenik zadužen za bezbjednost u sudu, koji je reagovao i udaljio Ubovića nakon što je navodno krenuo ka lideru Građanski pokret URA, prenose Vijesti.

Prema prvim informacijama, događaj se odigrao na ulazu u sudnicu, gdje je Ubović navodno naglo krenuo prema Abazoviću i pritom ga blago zakačio po licu. Abazović se nije povukao niti reagovao, nakon čega je policajac intervenisao i odgurnuo Ubovića prema klupama u sudnici.

„Nemoj da mi vičeš“, navodno je tada poručio Ubović policajcu koji ga je upozoravao da ne izaziva incident.

Nakon ulaska u sudnicu, advokat Zoran Piperović pokušao je da smiri tenzije među prisutnima, a ročište je potom održano bez većih problema, prenose Vijesti

Po završetku suđenja, Abazovića je ispred zgrade Suda za prekršaje sačekalo više službenika Uprave policije, nakon što su policajci zaduženi za njegovu bezbjednost prijavili incident. Policija je izvršila pregled Ubovića, osoba koje su bile u njegovom društvu, kao i njihovih vozila.

Abazović je potom u Centru bezbjednosti Podgorica podnio prijavu zbog incidenta, dok je Ubović pozvan da da izjavu pred policijom, pišu Vijesti.

Ročište, održano danas u 15.30 časova, odnosi se na postupak pokrenut nakon ranijeg sukoba između Abazovića i Ubovića u podgoričkom restoranu Spago.

Podsjećanja radi, krajem avgusta 2024. godine u tom restoranu došlo je do verbalnog i fizičkog koškanja između bivšeg premijera, Ubovića, osoba iz njihovog društva i pripadnika obezbjeđenja. Prema ranijim navodima, konobar je po ulasku upozorio Abazovića da se u lokalu nalaze „bemaksovci“, nakon čega je uslijedila verbalna razmjena koja je prerasla u incident.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daje činjenica da je Osnovni sud u Ulcinju sredinom maja ove godine odbio tužbu koju su protiv Abazovića podnijeli Ubović i Aleksandar Mijajlović. Oni su od bivšeg premijera tražili naknadu štete zbog navodne povrede časti i ugleda, nakon njegovih javnih tvrdnji da se nalaze na vrhu kriminalne piramide u Crnoj Gori i da su povezani sa švercom kokaina i cigareta.

Nakon presude, Abazović je saopštio da je „istina pobijedila“.