Zbog same udaje za šeika, Jelena se stalno suočava sa negativnim komentarima ljudi.

Izvor: Instagram/printscreen

Bivša srpska manekenka Jelena bin Drai, danas poznata kao najbogatija Srpkinja, udata je za bogatog arapskog biznismena, a jednom prilikom je otkrila kako njihov brak zapravo izgleda.

Zbog same udaje za šeika, ona se stalno suočava sa negativnim komentarima ljudi.

Vidi opis Jelena pliva u milionima, ali muža dijeli sa 147 žena: "Odgovaralo mi je to, nisam morala da ga viđam svaki dan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Mnogi su pričali kako ona živi u Bin Draijevom haremu, te da mu nije jedina žena. Naravno da živim u haremu. Ja sam vampirizovana Hurem. Moj muž je Sultan Veličanstveni, to već znate, a srećom ima još 147 žena i tokom ove pandemije ne moram da patim i da ga viđam svaki dan", kroz smijeh je tada rekla Jelena.

Kruna njihove velike ljubavi je četvoro djece.

Par ima ćerku Asiju i sinove Hilala, Hamdana i Rašida. Jelena je otkrila i da se u njihovoj kući podjednako poštuju svi vjerski praznici, kako njegovi, tako i njeni.

"Uvijek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, djeca se kucaju jajima. Cijelu tradiciju iz Srbije smo prenijeli ovdje", ispričala je ona jednom prilikom.

Pogledajte Jelenu sa djecom:

Vidi opis Jelena pliva u milionima, ali muža dijeli sa 147 žena: "Odgovaralo mi je to, nisam morala da ga viđam svaki dan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: instagram/jelenabindrai Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/jelenabindrai/screenshot Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/jelenabindrai/printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 14 14 / 14

Mladoženja platio mladu milion dolara

Podsjetimo, par je bio u vezi četiri godine prije nego što su odlučili da se vjenčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007. godine na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz cijelog svijeta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

"Vjenčali smo se 4. aprila, u četiri poslije podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kada igra polo je 4, a želimo četvoro djece", rekla je tada Jelena.

Na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani su i srpski i arapski običaji, ali najzanimljiviji dio bila je "prodaja mlade" koju je organizovao Jelenin brat.

Dobio je veliki aplauz kada se obratio prisutnima:

"Samo da znate, dragi gosti, prije nego što počnem da prodajem mladu, moja sestra za mene nema cijenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara."

Suprug Jelene bin Drai na to je opsovao na tečnom srpskom jeziku.

"U međuvremenu, moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: 'Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!'. Peđa je sjutradan ujutro došao da vrati Saidu pare, jer je mislio da se moj suprug šalio kada mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon riješila", rekla je Jelena.

Još njenih fotografija prije udaje za šeika pogledajte u galeriji: