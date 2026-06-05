Iz UP su kazali da su sve osobe dovedene u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, gdje se od svih aktera događaja, kao i od svjedoka, uzimaju izjave.

Izvor: Facebook

Policiji je prijavljen događaj u vezi sa maloljetnikom ispred osnovne škole u Podgorici, od aktera se uzimaju izjave u policijskim prostorijama, a javnost će biti obaviještena o rezultatima policijskih aktivnosti, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Iz UP su se oglasili saopštenjem "povodom informacija koje su nezvanično plasirane u medijima i putem društvenih mreža, a koje se odnose na to da je punoljetna muška osoba danas ispred jedne osnovne škole u Podgorici nasilno u vozilo ubacila učenika VIII razreda osnovne škole".

"Odjeljenju bezbjednosti Podgorica je događaj danas prijavljen od strane osoblja osnovne škole u Podgorici, ispred koje se događaj i desio. Policija je odmah postupila po prijavi i policijska patrola je jako brzo, nakon par minuta, na bulevaru u blizini ove škole uočila zaustavljeno vozilo pored koga su se nalazile dvije punoljetne osobe – jedna muškog a jedna ženskog pola, kao i jedno maloljetno lice staro 14 godina. U međuvremenu je na lice mjesta došla i majka ovog maloljetnika", ističe se u saopštenju.

Iz UP su kazali da su sve osobe dovedene u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, gdje se od svih aktera događaja, kao i od svjedoka, uzimaju izjave.

"Maloljetnik star 14 godina je sa svojim roditeljem – majkom. Policija intenzivno preduzima aktivnosti na utvrđivanju svih činjenica. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Predmet je u radu. Po završetku policijsko – tužilačkih aktivnosti u prvom zahvatu, javnost će biti blagovremeno obaviješteno o njihovim rezultatima", kazali su iz UP.