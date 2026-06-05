Sumnja se da su L.J. koji je upravljao vozilom i M.O, koja se nalazila na mjestu suvozača, danas prinudili maloljetnika da, ispred jedne osnovne škole u Podgorici, uđe sa njima u vozilo, te da mu je L.J. potom prijetnjama koje mu je uputio ugrozio sigurnost
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode L.J (33) iz Podgorice, zbog sumnje da je danas, na štetu maloljetnika starog 14 godina, počinio krivična djela prinuda i ugrožavanje sigurnosti. Krivična prijava u redovnom postupku biće podnijeta i protiv M.O (38), zbog sumnje da je, na štetu pomenutog maloljetnika počinila krivično djelo prinuda.
Sumnja se da su L.J. koji je upravljao vozilom i M.O, koja se nalazila na mjestu suvozača, danas prinudili maloljetnika da, ispred jedne osnovne škole u Podgorici, uđe sa njima u vozilo, te da mu je L.J. potom prijetnjama koje mu je uputio ugrozio sigurnost.
Osumnjičeni L.J. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
Podsjećamo da je Odjeljenju bezbjednosti Podgorica od strane osoblja jedne osnovne škole u Podgorici prethodno danas prijavljeno da je jedno muško lice prisililo maloljetnika da uđe u vozilo sa njim, nakon čega se vozilo udaljilo sa lica mjesta. Policija je odmah postupila po prijavi i policijska patrola je jako brzo, nakon par minuta, na bulevaru u blizini ove škole uočila zaustavljeno vozilo pored kojeg su se nalazile dvije punoljetne osobe – jedna muškog a jedna ženskog pola – L.J. i M.O, kao i jedno maloljetno lice staro 14 godina. U međuvremenu je na lice mjesta došla i majka ovog maloljetnika.
Policijski službenici su o događaju obavijestili nadležnog tužioca i po njegovom nalogu preduzeli policijske mjere i radnje, na osnovu kojih je događaj rasvijetljen, te L.J. lišen slobode a M.O. procesuirana krivičnom prijavom.