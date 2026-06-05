Sumnja se da su L.J. koji je upravljao vozilom i M.O, koja se nalazila na mjestu suvozača, danas prinudili maloljetnika da, ispred jedne osnovne škole u Podgorici, uđe sa njima u vozilo, te da mu je L.J. potom prijetnjama koje mu je uputio ugrozio sigurnost

Izvor: Profimedia

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode L.J (33) iz Podgorice, zbog sumnje da je danas, na štetu maloljetnika starog 14 godina, počinio krivična djela prinuda i ugrožavanje sigurnosti. Krivična prijava u redovnom postupku biće podnijeta i protiv M.O (38), zbog sumnje da je, na štetu pomenutog maloljetnika počinila krivično djelo prinuda.

Sumnja se da su L.J. koji je upravljao vozilom i M.O, koja se nalazila na mjestu suvozača, danas prinudili maloljetnika da, ispred jedne osnovne škole u Podgorici, uđe sa njima u vozilo, te da mu je L.J. potom prijetnjama koje mu je uputio ugrozio sigurnost.

Osumnjičeni L.J. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Podsjećamo da je Odjeljenju bezbjednosti Podgorica od strane osoblja jedne osnovne škole u Podgorici prethodno danas prijavljeno da je jedno muško lice prisililo maloljetnika da uđe u vozilo sa njim, nakon čega se vozilo udaljilo sa lica mjesta. Policija je odmah postupila po prijavi i policijska patrola je jako brzo, nakon par minuta, na bulevaru u blizini ove škole uočila zaustavljeno vozilo pored kojeg su se nalazile dvije punoljetne osobe – jedna muškog a jedna ženskog pola – L.J. i M.O, kao i jedno maloljetno lice staro 14 godina. U međuvremenu je na lice mjesta došla i majka ovog maloljetnika.

Policijski službenici su o događaju obavijestili nadležnog tužioca i po njegovom nalogu preduzeli policijske mjere i radnje, na osnovu kojih je događaj rasvijetljen, te L.J. lišen slobode a M.O. procesuirana krivičnom prijavom.