Novi sistem omogućiće praćenje goriva od uvoza do prodaje, dok država računa na veće budžetske prihode i bolju kontrolu tržišta derivata

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vlada Crne Gore izabrala je konzorcijum koji će realizovati projekat markiranja goriva, a detalji ugovora i procedura trebalo bi da budu poznati tokom naredne sedmice.

Kako prenosi portal RTCG, za poslove markiranja goriva odabran je konzorcijum koji čine kompanije Labex Analytic i Inspect iz Sarajeva, američka kompanija Autentics, Institut za crnu metalurgiju iz Nikšića i Institut za transport iz Podgorice.

Iz Vlade je saopšteno da će program markiranja omogućiti identifikaciju goriva tokom svih faza prometa, čime će biti unaprijeđeni mehanizmi kontrole i smanjene mogućnosti za zloupotrebe i nepravilnosti na tržištu naftnih derivata.

Kako prenosi portal RTCG, izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju Ivan Ivanović kazao je da će njihov dio posla biti fizičko dodavanje markera u gorivo, dok je sama tehnologija zaštićena kao poslovna tajna.

"Mi smo sklopili ugovor o poslovnoj strateškoj saradnji sa američkom firmom Autentics i zajedno sa još nekoliko kompanija formirali konzorcijum kako bismo učestvovali na tenderu. Ovih dana očekujemo sastanke i obuke za kadar koji će raditi na realizaciji projekta", rekao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, Institut će angažovati postojeće zaposlene, ali će zbog obima posla biti otvorena i nova radna mjesta.

Kako prenosi portal RTCG, osnovni cilj markiranja goriva jeste suzbijanje sive ekonomije i zaštita budžetskih prihoda koji se ostvaruju naplatom akciza na naftne derivate.

Ivanović pojašnjava da će svaka količina goriva prilikom uvoza biti označena posebnim markerom, što će omogućiti inspekcijama da u svakom trenutku provjere porijeklo goriva i utvrde da li su na njega plaćene sve zakonske obaveze.

"U teoriji bi čak moglo i u automobilima da se provjerava da li je sipano gorivo na koje je plaćena akciza. Država želi da zaštiti svoje značajne prihode na godišnjem nivou", istakao je on.

Kako prenosi portal RTCG, maksimalna cijena markiranja iznosi osam centi po litru goriva. Iz Ministarstva energetike i rudarstva ranije je saopšteno da taj trošak neće snositi građani, već distributeri naftnih derivata.

Prema podacima Monstata, Crna Gora je tokom prošle godine uvezla više od 450.000 tona naftnih derivata, dok dozvolu za trgovinu gorivom posjeduje više od 30 kompanija.

Kako prenosi portal RTCG, država očekuje da će u prvoj fazi primjene sistema markiranja ostvariti dodatne budžetske prihode od oko pet miliona eura, dok bi u punoj realizaciji fiskalne strategije taj iznos mogao dostići približno 14 miliona eura godišnje.