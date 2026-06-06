Zečević poručuje da većina mora što prije riješiti pitanje predsjednika Skupštine Glavnog grada kako bi izbjegla mogućnost prinudne uprave

Izvor: Skupština glavnog grada

Nova srpska demokratija mogla bi već naredne sedmice predložiti svog kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada ukoliko do tada ne bude postignut dogovor sa Demokratskom narodnom partijom (DNP) o kandidatu za tu funkciju.

Kako prenosi portal Dan, predsjednik podgoričkog odbora Nove Radoš Zečević saopštio je da je na jučerašnjim konsultacijama sa funkcionerima stranke i liderom partije Andrijom Mandićem dogovoreno da se u ponedjeljak održi sastanak sa predstavnicima DNP-a kako bi se konačno riješilo pitanje kandidata.

"Dogovoreno je da se u ponedjeljak sjedne sa DNP-om i završimo priču oko toga. Ako ne budu imali kandidata uz uslove koje smo i rekli, mi ćemo iz našeg odborničkog kluba. Tog kandidata predložićemo većini", kazao je Zečević.

Kako prenosi portal Dan, Skupština Glavnog grada ostala je bez predsjednice nakon što je Jelena Borovinić Bojović 26. maja podnijela ostavku, a zakonski rok za izbor novog predsjednika iznosi 30 dana.

Do sada su održana dva sastanka parlamentarne većine na inicijativu Pokreta za Podgoricu, s ciljem da se pronađe zajednički kandidat, pri čemu je koaliciji Za budućnost Podgorice ostavljen prostor da predloži ime za ovu funkciju.

Međutim, kako prenosi portal Dan, koalicija još nije dostavila zvaničan predlog, zbog čega raste pritisak da se pitanje rukovodstva gradskog parlamenta riješi u najkraćem roku.

Zečević je istakao da očekuje da će nova predsjednica ili predsjednik Skupštine biti izabrani prije isteka zakonskog roka.

"Nama ide u prilog da što prije imamo kandidata kako bismo rješavali probleme. Nema nekih pitanja koja bi mogla da nas zbune i da budu neafirmativna za naš politički subjekt, a sama činjenica da smo donekle 'krivi' za ovo stanje, mi bismo željeli da ispravimo na ovaj način", rekao je Zečević.

Kako prenosi portal Dan, on upozorava da bi neizbor predsjednika Skupštine mogao otvoriti prostor za uvođenje prinudne uprave u Glavnom gradu, ukoliko se u međuvremenu ne formira neka nova skupštinska većina.

Govoreći o mogućim političkim kombinacijama, Zečević je naveo da su partije koje čine aktuelnu većinu ranije saopštile da ne žele saradnju sa Demokratskom partijom socijalista.

"Ipak, nikad se ne zna. Često kaprici diktiraju neka rješenja", kazao je Zečević.

Kako prenosi portal Dan, naredni sastanak predstavnika Nove i DNP-a, zakazan za ponedjeljak, mogao bi biti ključan za rasplet situacije u podgoričkom parlamentu i izbor novog predsjednika Skupštine Glavnog grada.