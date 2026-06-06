Specijalno policijsko odjeljenje sprovelo hitne dokazne radnje u Podgorici

Izvor: Profimedia

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su počinile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenose Vijesti.

Iz SDT-a je saopšteno da su u Podgorici sprovedene hitne dokazne radnje u okviru istrage koju vodi Specijalno državno tužilaštvo.

Kako prenose Vijesti, osumnjičeni su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su bili dio kriminalne organizacije i učestvovali u nezakonitom prometu narkotika.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je izvršilo hitne dokazne radnje u Podgorici i lišilo slobode dva lica zbog osnova sumnje da su izvršila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se u saopštenju koje prenose Vijesti.

Iz SDT-a su pojasnili da je istraga u toku i da će nakon saslušanja uhapšenih, koji će imati status osumnjičenih, javnost biti upoznata sa rezultatima sprovedenih radnji i odlukom o daljem toku postupka.

Kako prenose Vijesti, više detalja o identitetu uhapšenih i okolnostima akcije za sada nije saopšteno.