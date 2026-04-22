Sjedinjene Američke Države izdale su hitno upozorenje svojim državljanima u Iranu da bez odlaganja napuste zemlju, uz upozorenje da bi vlasti u Teheranu mogle da im ograniče izlazak ili uvedu dodatne takse. Situacija dodatno podiže zabrinutost zbog rastućih tenzija.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images /Ilia YEFIMOVICH / AFP/ Profimedia

Amerika je pozvala svoje državljane koji se još nalaze u Iranu da „odmah napuste zemlju“, nakon što je iranski vazdušni prostor juče djelimično ponovo otvoren.

Američke vlasti su takođe upozorile da bi vlasti u Teheranu mogle da spriječe njihov odlazak ili im naplate „izlaznu taksu“ ukoliko im dozvole da napuste zemlju.

Državljanima sa dvojnim, iransko-američkim državljanstvom savjetovano je da Iran napuste koristeći svoj iranski pasoš.