Napetosti između SAD i Irana dodatno su eskalirale nakon zaplijene iranskog broda u Ormuskom moreuzu, dok je Kina oštro demantovala tvrdnje Donalda Trampa o navodnom „poklonu iz Pekinga“.

Kina je danas odbacila tvrdnje američkog predsjednika Donald Trump da se na iranskom brodu, koji su presrele američke snage, možda nalazio „poklon iz Kine“, piše Anadolu. „Kina je svoj stav iznijela već više puta. Želim da ponovim da je Kina, kao odgovorna velesila, uvijek dosledno ispunjavala svoje međunarodne obaveze“, izjavio je novinarima u Pekingu portparol Ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun.

Trump je, naime, u utorak izjavio da je iranski teretni brod Touska prevozio ono što je opisao kao „poklon iz Kine“. Američke snage zaplijenile su brod u nedelju u Ormuski moreuz jer se oglušio o naređenje o poštovanju blokade. Američka Centralna komanda naknadno je potvrdila da se plovilo i dalje nalazi u američkom pritvoru.

Napetosti se ne smiruju

U međuvremenu, napetosti između SAD i Irana ne jenjavaju. Dodatno ih je podstakla Trumpova jednostrana odluka o produženju dvonedeljnog primirja koje je isticalo upravo u srijedu, pri čemu novi vremenski okvir nije naveden.

Primirje je bilo dogovoreno 8. aprila tokom pregovora u Islamabad, ali Vašington i Teheran ni tada nisu uspjeli da postignu konačan sporazum o okončanju sukoba. Nakon tih pregovora, Sjedinjene Države su prošle nedelje uvele blokadu Orrmuskog moreuza, ključnog plovnog puta u regionu.