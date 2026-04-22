Iran otkrio glavni uslov za otvaranje Ormuskog moreuza.

Šef iranske pregovaračke delegacije Mohamad Bager Galibaf saopštio je glavni uslov Irana za otvaranje Ormuskog moreuza - ako se nastavi kršenje prekida vatre, Iran neće otvoriti i osloboditi brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

"Kompletan prekid vatre ima smisla samo ako se ne krši blokadom i uzimanjem svetske ekonomije kao taoca. Oni (Izrael) nisu postigli svoje ciljeve vojnom kampanjom, a neće ni maltretiranjem. Jedini način da se ide napred jeste priznavanje prava iranske nacije", naveo je on na svom "X" nalogu.

Prekid vatre na Bliskom istoku je na snazi od srijede 8. aprila. Produžen je prekid vatre danas u ranim jutarnjim časovima, a prema riječima američkog predsjednika Donalda Trampa, nova runda pregovora mogla bi da se održi krajem ove nedelje

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.