Legendarni Španac poručio da je završio karijeru u miru sa sobom, ističući da ga nije umorio tenis, već tijelo

Izvor: Twitter/screenshot/@marca

Španski teniski velikan Rafael Nadal, drugi najuspješniji igrač u istoriji, priznao je da više nikada ne igra tenis.

"Skoro nikad ne uzimam reket", kazao je u dokumentarnoj seriji "Rafa", koja se emituje na Netfliksu.

Nadal je karijeru završio pretprošle godine, nakon čak 23 sezone i osvojenih 22 grend slem titule. Ostao je upamćen kao neprikosnoveni kralj šljake i osvajač rekordnih 14 trofeja na Rolan Garosu.

Kada se osvrne na svoju karijeru, priznaje da danas osjeća potpuni mir, jer fizički više nije mogao da izdrži zahtjeve profesionalnog sporta.

"Nijesam bio umoran od tenisa u cjelini, samo me je umorilo moje tijelo. Zaista sam volio to što sam radio", priznao je Španac.

Posljednjih dana pažnju teniske javnosti privukla je vijest o povratku Serene Vilijams na teren u 45. godini, pa se postavilo pitanje da li bi i Nadal mogao da uradi isto.

"Ne vjerujem, ali je sjajno to što se ona vraća", odgovorio je legendarni teniser.

Velikani sporta inspiraciju pronalaze u "Rafi"

Dok se španski fudbaler Rodri, osvajač Zlatne lopte, priprema za Svjetsko prvenstvo gledajući njegov dokumentarac, a italijanski teniser Flavio Koboli stigao do finala Rolan Garosa motivišući se serijom o njemu, Nadal priznaje da mu takve priče posebno znače.

"Ako možeš da drugima probudiš emocije i da ih inspirišeš, onda je to nešto zaista jedinstveno", kazao je Nadal.