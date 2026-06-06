Prema pisanju italijanskih medija, problem u pregovorima Dušana Vlahovića sa Juventusom bila je provizija za potpis novog ugovora. Posle svega, Dušan će otići za džabe, kao slobodan igrač.

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Italijanski "Korijere delo sport" donosi nastavak sage o odlasku Dušana Vlahovića iz Juventusa, navodeći da je njegov otac Miloš tražio 30 miliona eura bruto kao proviziju za potpis.

"Pregovore je poremetio bonus za potpis i bruto provizija koje je tražio njegov otac Miloš, u iznosu od oko 30 miliona eura – što je za klub koji ga ima pod ugovorom do 30. juna, kada bi mogao postati slobodan igrač, potpuno nerealno", piše taj izvor.

Ipak, navedena cifra nije toliko nerealna.

"Stvar je jednostavna: koliko košta centarfor od 26 i po godina iz vrhunskog kluba? Ako se uzme u obzir koliko je plaćen Džonatan Dejvid (12,5 miliona bonusa plus šest miliona godišnje), a posebno transfer Loisa Opende (45 miliona ukupno), ova cifra i nije potpuno van realnosti. Ipak, problem je što Vlahović trenutno nema ni dogovor, ni konkretne pregovore ni sa kim, jer je ideja da sačeka top klub koji će moći da odgovori i sportskim i finansijskim ambicijama. To neće biti lako", zaključuju italijanski novinari.

Isti izvor citira izjavu dugogodišnjeg defanzivca, a sada funkcionera Juventusa Đorđa Kjelinija:

"Dušan Vlahović je ozbiljna osoba. Prema ovim ciframa, neće ostati u Italiji, a u svakom slučaju je legitimno da traži drugačiji tip ugovora", kazao je on.

Juventus je kao slobodne igrače prethodnih godina pratio i Paola Dibalu u Romu, kao i vezistu Adrijana Rabioa, koji se preko Olimpika iz Marseja vratio u Italiju i sada je u Milanu.