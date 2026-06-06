Nekadašnji šampion Rolan Garosa ostao bez teksta

Izvor: TNT sports/Screenshot

Organizatori Rolan Garosa doživjeli su pravi debakl u završnici turnira, jer polufinale Mateo Arnaldi – Flavio Koboli nije ni odigrano. Arnaldi se povukao zbog virusa, i to nakon što je prethodno u četvrtfinalu prošao predajom Matea Beretinija, poslije manje od dva seta meča (7:5, 5:2).

Američki grend slem šampion Andre Agasi ostao je zatečen Arnaldijevom predajom i prije izlaska na teren.

"Ja sam mogao da pobijedim Arnaldija danas, sa 56 godina. Ako se ne pojaviš, onda ne pobjeđuješ. Razočaravajuće je. Ovaj turnir je bio pun iznenađenja, a ovo nije iznenađenje koje bi iko želio da vidi. Imao je meč od dva seta u četvrtfinalu (Beretini mu predao, prim. nov.) i imao je vremena da se fizički oporavi, ali očigledno se suočava sa nečim. Bilo bi bolje da je to nešto sa čim nije mogao da se izbori. Ovo je razočaravajuće", rekao je Agasi u studiju TNT Sportsa.

The panel couldn't believe the new of Matteo Arnaldi's withdrawal from the Roland-Garros Semifinalspic.twitter.com/dcVwWFXfpk — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS)June 5, 2026

Navijači su tako ostali bez meča za koji su kupili karte, a Flavio Koboli postao je finalista Rolan Garosa i igraće za titulu protiv Aleksandra Zvereva, Nijemca koji ima istorijsku šansu da osvoji svoj prvi grend slem. Biće ovo njegovo peto grend slem finale i igraće u nedjelju protiv desetoplasiranog igrača svijeta za titulu.

Agasi će komentarisati ovog vikenda žensko finale Mira Andrejeva (Rusija) – Maja Hvalinska (Poljska), a biće i u nedjelju na stadionu "Filip Šatrije", na kojem je 1999. godine postao šampion Rolan Garosa. Pobijedio je te godine Andreja Medvedeva u finalu, a u polufinalu Dominika Hrbatija. Bio je to jedan od njegovih osam grend slem trofeja nekadašnjeg "Broja jedan".