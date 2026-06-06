Policija je zapečatila stan sina penzionerke čije je tijelo pronađeno u zidu. Slučaj u Minhendorfu postaje sve misteriozniji.

Izvor: Antonio BAYER / AFP / Profimedia

Nakon stravičnog otkrića u Minhendorfu u Donjoj Austriji, gdje je tijelo starije žene pronađeno u zidu porodične kuće, u stanju raspadanja, pojavljuje se sve više detalja.

Kako kasno u petak uveče izvještavaju austrijske dnevne novine "Hojte", "slučaj penzionerke zapečaćene u betonu" dobio je novi obrt.

Prema trenutnim informacijama lista, pored kuće u Donjoj Austriji, policija je zvanično zapečatila i stan u Beču.

Sin pokojnice navodno je živio u tom stanu. Takođe je utvrđeno da je žena imala svoje glavno prebivalište u istoj stambenoj zgradi u Beču.

Scena na licu mjesta je jeziva, izvještavaju novine, opisujući zgradu: "Renovirana zgrada s kraja 19. i početka 20. vijeka: svježe ofarbana fasada, klasični bečki stil, u mirnom kraju. Ali idilična scena se naglo završava na stepeništu, ispred tamnih drvenih dvokrilnih vrata sa crnim lakiranim metalnim dekoracijama".

Članak se nastavlja naglašavanjem da vrata, koja su očigledno bila nasilno otvorena, odmah upadaju u oči: "Tragovi na vratima izgledaju svježe i čisto. Izgleda kao da su otvorena alatom."

Vrata su potom ponovo privremeno osigurana i zatvorena katancem i rezom. Policija je zapečatila sinovljev stan. Na njemu je bila zalijepljena plava naljepnica sa policijskim pečatom: "Zvanično zapečaćeno".

Na vratima je bilo zalijepljeno i zvanično obavještenje grada Beča. "Hojte" piše da je komšija rekao da sin preminule penzionerke ima oko 50 godina i da su ljudi u zgradi šokirani i nerado govore o stanarima zapečaćenog stana.

Ono što se iz svega ovoga može iščitati jeste, prema navodima novina, da policija prati trag do Beča i da ih ne zanima samo kuća u Minhendorfu, gdje je u zidu kuće pronađeno raspadnuto žensko tijelo, već i stan na bečkoj adresi.

U svakom slučaju, riječ je o misterioznom slučaju. Bečki istražitelji trenutno pokušavaju da odgovore na neka od najvažnijih pitanja. Kada je žena, koja je tada vjerovatno imala oko 90 godina i uskoro trebalo da proslavi svoj 100. rođendan, zabetonirana u zid svoje kuće – i ko je za to odgovoran? Moguće je da je mrtva već godinama.

Očekuje se da će obdukcija, koju je naložilo Državno tužilaštvo u Beču, utvrditi uzrok smrti žene. Niz jezivih otkrića počeo je da se raspetljava kada je rođak žene pokušao da joj čestita predstojeći 100. rođendan.

Pošto nikako nije mogao da stupi u kontakt sa njom, prijavio je nestanak penzionerke.