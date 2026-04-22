Tramp je navodno htio da iskoristi nuklearno oružje protiv Irana, a usprotivio mu se general Den Kejn.

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Penzionisani analitičar CIA Leri Džonson je u "Jutjub" emisiji "Judging Freedom" izjavio da je američki predsjednik Donald Tramp navodno htio da aktivira nuklearno oružje u ratu sa Iranom, piše britanski "Miror". Visoki vojni zvaničnik je sprečio američkog predsjednika da to uradi u subotu 18. aprila tokom sastanka u Bijeloj kući u Vašingtonu.

"Jedan izvještaj koji je procurio sa tog sastanka u Bijeloj kući ukazuje na to da je Tramp želio da iskoristi nuklearne kodove, a general Den Kejn je rekao i ustao 'Ne'. Pozvao se na svoju privilegiju kao šef vojske, da tako kažem.

Očigledno da je to bio prilično ozbiljan sukob. Dešavaju se veoma bizarne stvari u Vašingtonu", tvrdi Džonson.

Zvaničnih informacija o tome da je Tramp uopšte i razmatrao da iskoristi nuklearno oružje nema. Džonson je takođe iznio u javnost da je Tramp čak, navodno, isključen iz Sobe za vanredne situacije.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.